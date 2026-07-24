Partizanova pojačanja: Navijači su strastveni, baš to volim; želim da svi vide ko sam
Vreme čitanja: 2min | pet. 24.07.26. | 19:31
Prvo obraćanje Kevarijusa Hejsa i Alesandra Pajole
Partizan Mozzart Bet bio je jedini tim u Evroligi koji nije ozvaničio nijedno pojačanje u jednom trenutku, da bi onda krenuli u redovima beogradskih crno-belih da rade punom parom. Prvi je stigao Kevarijus Hejs, zatim Lamar Stivens, a onda i Alesandro Pajola. Tu neće biti kraj pojačanjima jer su najavljeni još Derek Vils, Kajl Olman, Nikola Tanasković i Vendel Mur, uz još tri jaka pojačanja, kako smo ranije u petak pisali.
Dok se čeka još ozvaničenja sa porukom dobrodošlice, novi igrači crno-belih predstavili su se navijačima na zanimljiv način. Javili su se na video poziv na najnovijoj objavi Partizan Mozzart Beta i najavili šta od njih može da se očekuje u redovima beogradskog tima.
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Prvi je reč imao Kevarijus Hejs.
"Kada ste na terenu, morate maksimalno da iskoristite svaki trenutak. Nikada ne znate koji će posed odlučiti utakmicu. Ljudi misle da je to u poslednjoj četvrtini, ali oni koji razumeju košarku znaju da prelomni trenutak može da se dogodi mnogo ranije. Možda baš tada stvorite energiju ili momentum koji će odvesti tim do pobede. Zato uvek jurim blokade, idem na ofanzivne skokove i zakucavanja iz odbitka – sve što može da pomogne ekipi", kaže Hejs.
Poslao je poruku i navijačima Partizan Mozzart Beta.
"Igrao sam više puta protiv Partizana pred njegovim navijačima i uvek sam uživao u toj atmosferi, čak i kada su bili protiv mene. Oni su izuzetno strastveni i upravo to volim kod navijača. Svako veče izlazim na teren da dam sve od sebe i verujem da će ljudi koji iskreno vole košarku to umeti da prepoznaju. Mislim da mogu da donesem energiju koja je ovom timu potrebna".
Konkretan je bio i italijanski reprezentativac.
"Želim da vide ko sam zaista, moju prirodu, moj talenat i ono što donosim na teren. To znači da se borim za svaku loptu, da igram odbranu do poslednjeg poseda i da uvek dajem svoj maksimum. Ja sam igrač koji uvek daje 100 odsto. Borim se za svaku loptu, igram odbranu do kraja i to je ono što morate da donesete na teren svaki put kada obučete dres".
Navijači su neizbežna tema.
"Mnogo puta sam igrao protiv Partizana. Posebno pamtim utakmicu protiv Virtusa u Evrokupu, kada nam je trener bio Saša Đorđević. Nikada neću zaboraviti trenutak kada je izašao na teren i kada je cela dvorana skandirala njegovo ime. To je bilo neverovatno emotivno i posebno iskustvo".
Ključ uspeha je mentalitet.
"Borba za svaki posed ključ je uspešne sezone, uspešne utakmice, pa čak i uspešnog treninga. Sve počinje na treningu i od mentaliteta", zaključio je Pajola.