Partizanova pojačanja: Navijači su strastveni, baš to volim; želim da svi vide ko sam

Partizan Mozzart Bet bio je jedini tim u Evroligi koji nije ozvaničio nijedno pojačanje u jednom trenutku, da bi onda krenuli u redovima beogradskih crno-belih da rade punom parom. Prvi je stigao Kevarijus Hejs, zatim Lamar Stivens, a onda i Alesandro Pajola. Tu neće biti kraj pojačanjima jer su najavljeni još Derek Vils, Kajl Olman, Nikola Tanasković i Vendel Mur, uz još tri jaka pojačanja, kako smo ranije u petak pisali.

Dok se čeka još ozvaničenja sa porukom dobrodošlice, novi igrači crno-belih predstavili su se navijačima na zanimljiv način. Javili su se na video poziv na najnovijoj objavi Partizan Mozzart Beta i najavili šta od njih može da se očekuje u redovima beogradskog tima.