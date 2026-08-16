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KRAJ: Zvezda predstavila Rijeru
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ned. 16.08.26. | 13:34
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Počinje novo poglavlje u Crvenoj zvezdi. Nekoliko dana nakon šokantne eliminacije od Hapoel Ber Ševe u kvalifikacijama za Ligu šampiona i ostavke trenera Dejana Stankovića, prvak Srbije promoviše prvog španskog stručnjaka u svojoj istoriji.
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