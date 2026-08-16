Džasper sa klupe gledao kako njegov tim u finišu prima dva gola iz penala

Posle slobodnog udarca Mehelena štoper Standarda Ibrahim Karamoko je bio neoprezan. Izbacio je loptu, ali zakačio je rukom, što nije prošlo nezapaženo u VAR sobi. Van Drise je pogledao snimak, pokazao na belu tačku, a Majron van Brederode preuzeo odgovornost i pogodio.

20.15: (1,72) Arda (3,45) Lokomotiva Sofija (4,80)

Dalo je to novu energiju domaćinu, koji je preko Bafdilija u 95. minutu uzdrmao prečku, a zatim u 12. minutu nadoknade došao do novog jedanaesterca. Epolo je srušio Ajodelea u šesnaestercu, naterao je Van Drisea da ponovo dosudi penal. I ponovo, Van Brederode je pogodio za konačnih 3:3.

Mehelen je tako došao do prvog boda u sezoni, dok je Standard i drugi uzastopni meč odigrao nerešeno. Možda je vreme za tim iz Liježa da pruži šansu Džasperu da pokaže deo onoga što je demonstrirao u dresu Železničara tokom prošle i na početku ove sezone.

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BELGIJA, 2. KOLO

Petak

Serkl Briž - Sint Trojden 3:3 (1:2)

/Engura 28, Nunješ 82, Soh 90+3ag - Merlen 1, 37, Išivatari 47/

Subota

Union Sen Žiloaz - Varagem 0:0

Kortrajk - Antverpen 0:3 (0:1)

/Valensija 31, 65, Van Helden 80/

Genk - Vesterlo 3:2 (2:2)

/Durosinmi 41p, Hejnen 43, Bibu 79 - Urega 6, Smets 13ag/

Leven - Klub Briž 0:3 (0:1)

/Diakon 26, Mehele 60, Tresoldi 83/

Nedelja

Beveren - Anderleht 1:0

/Gomis 14/

La Luvjer – Gent 1:2 (1:1)

/Isah 10 – Sonko 20, Sise 46/

Mehelen – Standard Lijež 3:3 (1:2)

/Kudu 45+4, Van Brederode 89pen, 90+12pen – Enguene 9, Abid 24, 65/

Lomel – Šarlroa 0:1 (0:0)

/Bukamir 63/

*** kvote su podložne promenama