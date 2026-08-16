Džasper sa klupe gledao kako njegov tim u finišu prima dva gola iz penala
Vreme čitanja: 2min | ned. 16.08.26. | 21:35
Mehelen na neverovatan način izbegao poraz od Standard Liježa u 2. kolu prvenstva Belgije – 3:3 (1:2)
Bivši fudbaler Železničara iz Pančeva Silvester Džasper debitovao je za Standard iz Liježa pre nedelju dana, pošto je odigrao minut protiv Serkl Briža, dok je ove nedelje ostao na klupi belgijskog prvoligaša. U 2. kolu je Standard gostovao Mehelenu i na neverovatan način ostao bez pobede – 3:3 (1:2).
Standard je zahvaljujući dva gola Adnana Abida i jednim Bernarda Enguenea vodio sa 3:1 do 89. minuta, delovalo je da će domaćin biti poražen, a onda je u centru pažnje završio sudija Bram van Drise.
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Posle slobodnog udarca Mehelena štoper Standarda Ibrahim Karamoko je bio neoprezan. Izbacio je loptu, ali zakačio je rukom, što nije prošlo nezapaženo u VAR sobi. Van Drise je pogledao snimak, pokazao na belu tačku, a Majron van Brederode preuzeo odgovornost i pogodio.
20.15: (1,72) Arda (3,45) Lokomotiva Sofija (4,80)
Dalo je to novu energiju domaćinu, koji je preko Bafdilija u 95. minutu uzdrmao prečku, a zatim u 12. minutu nadoknade došao do novog jedanaesterca. Epolo je srušio Ajodelea u šesnaestercu, naterao je Van Drisea da ponovo dosudi penal. I ponovo, Van Brederode je pogodio za konačnih 3:3.
Mehelen je tako došao do prvog boda u sezoni, dok je Standard i drugi uzastopni meč odigrao nerešeno. Možda je vreme za tim iz Liježa da pruži šansu Džasperu da pokaže deo onoga što je demonstrirao u dresu Železničara tokom prošle i na početku ove sezone.
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BELGIJA, 2. KOLO
Petak
Serkl Briž - Sint Trojden 3:3 (1:2)
/Engura 28, Nunješ 82, Soh 90+3ag - Merlen 1, 37, Išivatari 47/
Subota
Union Sen Žiloaz - Varagem 0:0
Kortrajk - Antverpen 0:3 (0:1)
/Valensija 31, 65, Van Helden 80/
Genk - Vesterlo 3:2 (2:2)
/Durosinmi 41p, Hejnen 43, Bibu 79 - Urega 6, Smets 13ag/
Leven - Klub Briž 0:3 (0:1)
/Diakon 26, Mehele 60, Tresoldi 83/
Nedelja
Beveren - Anderleht 1:0
/Gomis 14/
La Luvjer – Gent 1:2 (1:1)
/Isah 10 – Sonko 20, Sise 46/
Mehelen – Standard Lijež 3:3 (1:2)
/Kudu 45+4, Van Brederode 89pen, 90+12pen – Enguene 9, Abid 24, 65/
Lomel – Šarlroa 0:1 (0:0)
/Bukamir 63/
*** kvote su podložne promenama