Arsenal se vraća na Hajberi, ali ne onaj stari, već tamo gde caruje vetar
Vreme čitanja: 5min | uto. 27.10.26. | 10:48
Tobdžije u osmini finala Liga kupa na iskušenju u Lankaširu...
Da bi prošli u četvrtfinale Liga kupa Engleske, fudbaleri Arsenala uputili su se u Lankašir, tačnije na krajnji severozapad Engleske, u Flitvud, gde ih od 21.00 očekuje izuzetno motivisani četvrtoligaš.
I kako to samo sudbina može da se poigra, Tobdžije će igrati na Hajberiju. Doduše, ne na svom starom stadionu, koji su napustili 2006. godine da bi se preselili na novi i moderniji Emirejts. Ovaj Hajberi u Flitvudu može da primi svega 5.300 gledalaca i ovo će biti tek drugi put u poslednjih desetak godina da će biti popunjen. Onaj stari, Arsenalov stadion, mogao je da primi 38.419 gledaca, negde pred zatvaranje, dok na ovom severozapadnom Hajberiju, igrače Mikela Artete očekuje pravi izazov.
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Kako je Velika Britanija doživela nalet oluje Boelo, nema dileme da će stadion Flitvuda biti pravi pakao za igru, jer je za vreme početka utakmice najavljen žuti meteo alarm za pojačan vetar. Lokalci, koji posećuju mečeve Flitvuda, kažu da vetar može da bude tako nezgodan i da duva u svim pravcima, pa može da se desi da meč počnete da igrate protiv vetra i da se isti trend nastavi i u drugom poluvremenu iako promenite stranu, stvari su toliko nepredvidljive.
21.00: (20,0) Flitvud Taun (13,0) Arsenal (1,08)
Flitvud je do meča sa Arsenalom napravio nekoliko sjajnih rezultata i otuda izborio pravo da se sastane sa jednim od favorita za osvajanje trofeja. Tim menadžera Meta Loulora, koji je trenutno na 18. mestu u Ligi 2, već je precrtao imena kao što su Česterfild, Šruzberi i Šefild Junajted, pa će im meč sa Tobdžijama biti prava nagrada i poslastica.
Reč je o klubu koji je poznat po tome što je za njega nekada nastupao Džejmi Vardi, ali i što je potpisao partnerski ugovor sa jednim klubom iz Uzbekistana. Na novinskim stupcima bio je i iz nezgodnih razloga, pošto im je vlasnik kluba do 2023. godine, Endrju Pili, osuđen na zatvorsku kaznu od 13 godina zbog finansijske pronevere. Sada klub vodi njegov sin Džejmi.
Takođe, vrlo je zanimljivo da su se na listi menadžera ovog kluba nalazila i imena kao što su Uve Resler, Grejem Aleksander, Čarli Adam, Skot Braun i Džoi Barton. Resler i Barton su bili nadomak toga da ekipu dovedu do Čempionšipa pošto su gubili u polufinalima plej-ofa 2016/17, odnosno 2019/20.
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Ipak, uz podršku sa tribina, u Flitvudu kažu da će sada učiniti sve da se šampion Engleske ne oseća tako dobro na njihovom malom stadionu sa svega četiri parking mesta.
"Biće to uzbudljiva noć za nas i naše navijače, grad i celu oblast. Mislim da smo rasprodali stadion prvi put posle 11 ili 12 godina, što je neverovatno i sjajno je biti deo cele priče. Drago nam je da se igra ovde i da možemo da dočekamo najbolji tim u zemlji, prošlogodišnjeg šampiona. I to na našem Hajberiju! Dakle dolazi nam šampion, meč se prenosi i ako neko ne oseća motiv za takav meč, onda ga neće imati ni za bilo koji drugi. Iako poštujemo Arsenal do neba, ne smemo da ih se toliko plašimo", rekao je Loulor.
Ekipa je na poslednja dva ligaška meča pretrpela poraze u gostima, od Čeltnema (4:2) i Egzitera (2:1).
"To što igramo sa prvakom je svakako najveća nagrada koju smo mogli da dobijemo. Nema sumnje da je ovo najzanimljiviji susret ove runde. Igra iz meča sa Šefild Junajtedom je bila izuzetna, ali moraćemo sada milion puta da budemo bolji ako želimo da ponovimo uspeh. Mikel Arteta je kreirao svoju verziju fudbala i izuzetno ga poštujem. Sve radi detaljno i po visokim standardima. Pobednik je i to je dokazao s vremenom", poručio je trener Flitvuda.
Arsenal je prošle sezone dobio nekoliko upozorenja ranijih sezona u kup takmičenjima. Od Notingem Foresta su 2022. izgubili sa 1:0, kada se ekipa sa Siti graunda takmičila u Čempionšipu, dok je u FA Kupu prošle godine londonski tim izgubio od Sautemptona sa 2:1 u četvrtfinalu. Flitvud je ipak znatno slabijeg kvaliteta od gore pomenutih timova, ali Arteta poziva na oprez.
Španski stručnjak ima slično iskustvo iz svojih igračkih dana u dresu Arsenala. U sezoni 2012/13, kada je tim vodio Arsen Venger, Arteta je sedeo na klupi kada je Arsenal poražen na penale od Bredforda u četvrtfinalu liga kupa.
"Svi mi imamo nekih iskustava i znamo kakav je rizik. U fudbalu stvari mogu da budu nezgodne, tako da moramo biti na maksimumu ako želimo da pobedimo. Kako ću motivisati igrače? Pokazati im dres Arsenala i podsetiti ih šta predstavljanju, to je to. Moramo da dođemo tamo i pobedimo. Stvari su proste. Naš ugled, ponos i sve je u igri. Svaki put kad igrate utakmicu, posebno sa timom iz niže divizije, morate da poštujete igru i svakog protivnika jer oni to zaslužuju. Potom, treba pobediti i pokušati odigrati barem malo bolje od njih", kaže Mikel Arteta.
Pošto im je ovo šesti od devet mečeva u samo 29 dana, jasno je da će biti rotacija. Viktor Đekereš je igrao za vikend i mogao bi da zadrži mesto kao vođa navale, jer i dalje traži prvi gol u sezoni. Pokazao se i kao veoma dobar ušavši sa klupe u remiju sa Bajernom u Ligi šampiona.
"Nije imao sreće u dva ili tri momenta pred golom. Ipak, uradio je mnogo dobrih stvari i mora da nastavi tako. U Minhenu je imao veliki doprinos. Pomogao je da se promeni tok utakmice i to je ono što tražimo od igrača", zaključio je Arteta.
Forma Arsenala nije problem, tim sa Emirejtsa ima četiri pobede i remi na poslednjih pet utakmica, a ako se gledaju svi mečevi od starta sezone onda je skor 11 pobeda, remi i poraz.
LIGA KUP ENGLESKE, 1/8 FINALA
Utorak
20.45: (1,65) Bredford (4,00) Piterboro (5,20)
21.00: (20,0) Flitvud Taun (13,0) Arsenal (1,08)
Sreda
20.30: (1,60) Mančester Siti (4,10) Brajton (5,50)
20.45: (2,25) Bornmut (3,45) Aston Vila (3,15)
20.45: (1,82) Fulam (4,00) Kristal Palas (3,90)
20.45: (3,60) Sanderlend (3,50) Brentford (2,05)
21.00: (2,25) Liverpul (3,60) Čelsi (3,05)
Četvrtak
20.45: (2,25) Everton (3,45) Njukasl (3,15)
*** kvote su podložne promenama