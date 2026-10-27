Arsenal se vraća na Hajberi, ali ne onaj stari, već tamo gde caruje vetar

Kako je Velika Britanija doživela nalet oluje Boelo, nema dileme da će stadion Flitvuda biti pravi pakao za igru, jer je za vreme početka utakmice najavljen žuti meteo alarm za pojačan vetar. Lokalci, koji posećuju mečeve Flitvuda, kažu da vetar može da bude tako nezgodan i da duva u svim pravcima, pa može da se desi da meč počnete da igrate protiv vetra i da se isti trend nastavi i u drugom poluvremenu iako promenite stranu, stvari su toliko nepredvidljive.

21.00: (20,0) Flitvud Taun (13,0) Arsenal (1,08)

Flitvud je do meča sa Arsenalom napravio nekoliko sjajnih rezultata i otuda izborio pravo da se sastane sa jednim od favorita za osvajanje trofeja. Tim menadžera Meta Loulora, koji je trenutno na 18. mestu u Ligi 2, već je precrtao imena kao što su Česterfild, Šruzberi i Šefild Junajted, pa će im meč sa Tobdžijama biti prava nagrada i poslastica.

Reč je o klubu koji je poznat po tome što je za njega nekada nastupao Džejmi Vardi, ali i što je potpisao partnerski ugovor sa jednim klubom iz Uzbekistana. Na novinskim stupcima bio je i iz nezgodnih razloga, pošto im je vlasnik kluba do 2023. godine, Endrju Pili, osuđen na zatvorsku kaznu od 13 godina zbog finansijske pronevere. Sada klub vodi njegov sin Džejmi.

Takođe, vrlo je zanimljivo da su se na listi menadžera ovog kluba nalazila i imena kao što su Uve Resler, Grejem Aleksander, Čarli Adam, Skot Braun i Džoi Barton. Resler i Barton su bili nadomak toga da ekipu dovedu do Čempionšipa pošto su gubili u polufinalima plej-ofa 2016/17, odnosno 2019/20.

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Ipak, uz podršku sa tribina, u Flitvudu kažu da će sada učiniti sve da se šampion Engleske ne oseća tako dobro na njihovom malom stadionu sa svega četiri parking mesta.

"Biće to uzbudljiva noć za nas i naše navijače, grad i celu oblast. Mislim da smo rasprodali stadion prvi put posle 11 ili 12 godina, što je neverovatno i sjajno je biti deo cele priče. Drago nam je da se igra ovde i da možemo da dočekamo najbolji tim u zemlji, prošlogodišnjeg šampiona. I to na našem Hajberiju! Dakle dolazi nam šampion, meč se prenosi i ako neko ne oseća motiv za takav meč, onda ga neće imati ni za bilo koji drugi. Iako poštujemo Arsenal do neba, ne smemo da ih se toliko plašimo", rekao je Loulor.

Ekipa je na poslednja dva ligaška meča pretrpela poraze u gostima, od Čeltnema (4:2) i Egzitera (2:1).

"To što igramo sa prvakom je svakako najveća nagrada koju smo mogli da dobijemo. Nema sumnje da je ovo najzanimljiviji susret ove runde. Igra iz meča sa Šefild Junajtedom je bila izuzetna, ali moraćemo sada milion puta da budemo bolji ako želimo da ponovimo uspeh. Mikel Arteta je kreirao svoju verziju fudbala i izuzetno ga poštujem. Sve radi detaljno i po visokim standardima. Pobednik je i to je dokazao s vremenom", poručio je trener Flitvuda.