Oklahoma poslala Topića u Dži ligu

Očekuje se da bi Topić mogao da debituje u novoj sezoni vrlo brzo, tačnije u narednom meču protiv Oseola Medžika, a taj meč je na programu sutra od 21 čas.

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Nije ovo najbolji period karijere za mladog Srbina. Suočavao se Topić odmah po dolasku u ligu sa kidanjem prednjeg ukrštenog ligamenta. U narednoj je zabeležio 10 utakmica za Oklahomu, da bi potom dobio dijagnozu i prošao borbu protiv raka testisa. I ovu takmičarsku godinu počeo je u oporavku od operacije leđa i sada je vreme da se vrati na parket.

Ono što je jako bitno jeste da će ova sezona biti od velike važnosti za Topića. Tanderi nisu iskoristili klupsku opciju za takmičarsku 2027/2028 i potpišu ga na 7.500.000 dolara. Ostaje da se vidi da li Topić može da se izbori kroz boravak u Oklahoma Siti Bluu i dobrim igrama ubedi da mu je mesto u NBA ligi.