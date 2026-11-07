Više od gradskog prestiža: Amerika i Deportivo Kali u borbi za „nevidljivi bod“

Reč je o specifičnoj pogodnosti takmičarskog sistema kolumbijske lige, koja ekipi sa najboljim učinkom u ligaškom delu donosi prednost u slučaju bodovnog izjednačenja tokom polufinalnih grupa. Upravo zato ovaj derbi, pored prestiža i lokalnog rivaliteta, ima i neposredan uticaj na pozicioniranje klubova pred odlučujuće borbe za titulu.

02.15: (2,00) Amerika Kali (3,25) Deportivo Kali (3,70)

Amerika de Kali u susret ulazi sa druge pozicije na tabeli i 35 osvojenih bodova, samo jedan manje od lidera Atletiko Nasionala, potvrđujući time kontinuitet dobrih rezultata tokom dosadašnjeg dela prvenstva. Ekipa koju predvodi David Gonzalez nastojaće da sačuva mesto u samom vrhu i dodatno učvrsti svoju poziciju pred nastavak takmičenja. Trener Crvenih đavola prethodno je ukazivao na nedostatke ligaškog formata, smatrajući da se njime ne vrednuje u dovoljnoj meri kontinuitet i regularnost tokom prvenstvene trke. U ostvarivanju ambicija važnu ulogu imaju Žeison Guzman i Tomas Anhel, igrači čiji su kvalitet, kreativnost i doprinos ofanzivnoj organizaciji igre značajno uticali na rezultate ekipe.

Sa druge strane, Deportivo Kali zauzima treće mesto sa 33 boda i u derbi ulazi u izuzetno dobrom takmičarskom ritmu. Zeleni iz Kalija vezali su jedanaest utakmica bez poraza, računajući period od eliminacije iz Kupa Kolumbije, čime su potvrdili stabilnost forme i konkurentnost u borbi za najviši plasman. Ekipa koju predvodi Rafael Dudamel već je ostvarila prvi cilj, a to je plasman u polufinalne grupe, ali ambicije kluba ne završavaju se na tome. Osvajanje „nevidljivog boda“ predstavlja važan korak ka tituli, a optimizam u taboru zeleno-belih dodatno podstiču iskusni golman Pedro Galjese i napadač Karlos Baka, čiji su učinak i liderske sposobnosti značajan oslonac tima.

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Statistika poslednjih međusobnih susreta u ligaškom takmičenju, bez utakmica odigranih u okviru Kupa Kolumbije, ukazuje na izrazitu rezultatsku izjednačenost dva rivala. U osam derbija od oktobra 2023. godine oba kluba zabeležila su po dve pobede, dok su četiri utakmice završene bez pobednika. Ipak, blaga prednost u napadačkoj efikasnosti pripada Americi, koja je u tom periodu postigla šest golova, naspram četiri pogotka Deportivo Kalija.

Poslednji međusobni duel odigran je 25. aprila 2026. godine, kada je Deportivo Kali slavio minimalnim rezultatom 1:0, prekinuvši tako nepovoljan niz protiv gradskog rivala. Amerika je poslednju pobedu ostvarila 18. oktobra 2025. godine, kada je trijumfovala rezultatom 2:0, a identičnim rezultatom slavila je i 27. aprila iste godine.

Derbi zakazan za noć između subote i nedelje sa početkom od 02.15 časova po srednjoevropskom vremenu, tako će ponuditi mnogo više od borbe za gradski prestiž. Dva kluba sa već obezbeđenim plasmanom u završnicu prvenstva ulaze u direktan duel za važnu takmičarsku prednost, zbog čega se očekuje veoma intenzivna utakmica visokog ritma.

PIŠE: Đorđe RADONJIĆ

KOLUMBIJA (KLAUSURA), 18. KOLO

Subota

Čiko - Inter Bogota 2:1 (1:1)

/Dijaz 44p, 59p - Betankur 33ag/

Fortaleza - Independijente Medeljin 0:3 (0:1)

/Gonzalez 16, Ramirez 56ag, Perea 88/

Subota

22.05: (1,80) Onse Kaldas (3,45) Agvilas (4,20)

Nedelja

00.10: (1,20) Atletiko Nasional (6,25) Deportivo Pereira (11,0)

02.15: (2,00) Amerika Kali (3,25) Deportivo Kali (3,70)

20.00: (1,13) Santa Fe (8,00) Deportivo Pasto (14,0)

22.05: (3,60) Jaguares de Kordoba (3,40) Bukaramanga (1,97)

Ponedeljak

00.10: (2,25) Deportivo Tolima (3,20) Miljonarios (3,10)

02.15: (2,15) Alijanca Valjedupar (3,25) Ljaneros (3,25)

Utorak

01.00: (1,58) CPD Junior (3,80) Deportivo Kukuta (5,40)

*** kvote su podložne promenama