Kostov: Želeo sam da ostanem u Zvezdi (VIDEO)

“Ja sam i hteo da ostanem još godinu dana i ta želja mi se ispunila. Daću sve od sebe da navijačima i sebi dokažem da je trebalo da ostanem i da sam igrač za veliku scenu”, rekao je Kostov nakon utakmice.

Mladi vezista je zadovoljan svojom partijom protiv Partizana.

“Borio sam se, dao sve od sebe. Mislim da sam dobro odigrao. Mislim da je i trener zadovoljan, uradili smo sve što je tražio do nas”.

Pokazala je Zvezda reakciju iako je primila gol posle 50 sekundi utakmice.

“Niko nije pao, spustio glavu, bodrili smo jedni druge, nikog nismo krivili. Ova pobeda bi mogla da nas podigne, jer nismo pali posle Plzenja, a smatram da ćemo sada biti još bolji”.

Kod novog trenera Rijere Kostov igra na malo drugačijoj poziciji u timu i to mu ne smeta.

“Igram malo defanzivnije, ali snalazim se dobro. Sviđa mi se što imam više loptu u nogama, što mogu da kontrolišem igru, međutim, volim i kada sam bliže golu. Obe pozicije mi odgovaraju. Mislim da ću dosta napredovati kod Rijere, daću sve od sebe da tako bude”, rekao je Vasilije Kostov.