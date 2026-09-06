Bruno Fernando blistao protiv Šakotinog AEK-a

Košarkaši Anadolu Efesa popravili su utisak nakon iznenađujućeg poraza u polufinalu i dominantnom predstavom stigli do trećeg mesta na pripremnom turniru „Mehmet Baturalp“ u Istanbulu. Izabranici Pabla Lasa ubedljivo su savladali atinski AEK, koji sa klupe predvodi srpski stručnjak Dragan Šakota, rezultatom 101:72.

Nakon što su u polufinalnom okršaju poklekli protiv Erokspora, turski gigant ubacio je u višu brzinu i od samog starta diktirao paklen tempo. Pitanje pobednika rešeno je praktično već tokom prvog poluvremena, kada je Efes stekao ubedljivu i nedostižnu prednost, da bi u nastavku, rutinski i bez stresa privodeći meč kraju, prešao cifru od 100 postignutih poena.