Bruno Fernando blistao protiv Šakotinog AEK-a
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Vreme čitanja: 1min | ned. 06.09.26. | 22:05
Nekadašnji centar Partizana najbolji u trijumfu ekipe iz Istanbula
Košarkaši Anadolu Efesa popravili su utisak nakon iznenađujućeg poraza u polufinalu i dominantnom predstavom stigli do trećeg mesta na pripremnom turniru „Mehmet Baturalp“ u Istanbulu. Izabranici Pabla Lasa ubedljivo su savladali atinski AEK, koji sa klupe predvodi srpski stručnjak Dragan Šakota, rezultatom 101:72.
Nakon što su u polufinalnom okršaju poklekli protiv Erokspora, turski gigant ubacio je u višu brzinu i od samog starta diktirao paklen tempo. Pitanje pobednika rešeno je praktično već tokom prvog poluvremena, kada je Efes stekao ubedljivu i nedostižnu prednost, da bi u nastavku, rutinski i bez stresa privodeći meč kraju, prešao cifru od 100 postignutih poena.
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Prva figura susreta bio je bivši centar Partizana Bruno Fernando, koji je pod koševima radio šta je hteo. Snažni visoki igrač utakmicu je završio sa 15 poena, 9 skokova i 2 asistencije, nagovestivši da će biti ogromno pojačanje za tim u predstojećoj sezoni.
U napadački raspoloženom sastavu Lasa pratili su ga Metju Strazel, koji je takođe upisao 15 poena, Deron Rasel sa 13, kao i Dario Šarić, koji je dodao 12 poena. Vredi napomenuti da je istanbulski tim ostvario ovaj ubedljiv trijumf bez pomoći prve zvezde Majka Džejmsa, koji je propustio ovaj meč.