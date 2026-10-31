Prvi poraz Saše Đorđevića u Turskoj

Kiša trojki pala je po učesniku Evrokupa jer su košarkaši Bandirme pogodili čak šest šuteva spolja u prvoj četvrtini, pa su već tada napravili lepu prednost od 12 posle uvodne deonice. Neočekivano je slabo igrao Bahčešehir, nisu mogli gotovo ništa da pogode, posebno u drugom kvartalu kada su za tri poena gađali 1/8 i generalno 6/22 iz igre. Kada neće onda neće, takav je bio slučaj za tursku ekipu koju vodi srpski trener, dok je domaćin nastavio sa sigurnom igrom. Već na poluvremenu imali su ogromnih +19, mada ni tada nije trebalo otpisati gostujuću ekipu.

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Očekivano, uspeli su gosti da se razigraju u trećoj četvrtini i da konačno napadački pokažu nešto, a da su bili malo bolji u odbrani, mogli su ozbiljno da zakuvaju meč. Međutim, odbrane nije bilo kao ni u prvom poluvremenu, možda tek za nijansu bolje, što je i dovelo do toga da Bandirma zadrži 12 poena prednosti pred poslednjih deset minuta. Najbolje su šutirali u trećoj deonici, ali su dopustili mnogo ofanzivnih skokova Bahčešehira, koji nije uspeo skroz da se vrati.

Krenuli su u poslednjem kvartalu po potpuni povratak u meč, ali tu je domaćin pokazao da nisu prethodne tri četvrtine bila slučajnost. Pogodili su nekoliko trojki, išli često na liniju penala i tako su odbili i poslednje napade Bahčešehira da se vrati u meč. Održali su veliku prednost do kraja i došli su do trijumfa.

Do pobede su Bandirmu predvodili Piterson sa 29 poena, koji je trojke šutirao 7/13, Gordon sa 26 i Henkins sa 14 poena i sedam skokova.

U poraženom sastavu istakli su se Rid sa 21, Kevano sa 15 poena i 11 skokova, Aleksa Avramović i Kenan Sipahi sa po 14 i Trevion Vilijams sa 11 poena i devet skokova.