Nama ne treba jedan Embape, nego dva; Zizu, ne kopiraj Enrikea
Vreme čitanja: 3min | pet. 13.11.26. | 11:17
Posle poraza od Italije javnost u Francuskoj podigla ton. Možda i preterano
Prvi put još od daleke 1962. da su Francuzi na gostujućem terenu izgubili od Italije. I prvi poraz Zinedina Zidana na selektorskoj funkciji. Prvi i za Trikolore još od Mundijala. Na kome Azuri nisu ni učestovali. I zato je donekle očekivano što je francuska javnost, do sada navikla da se poredi samo sa Španijom i u manjoj meri Engleskom, zabrinuta posle tih 1:3. Možda čak i previše.
Jer istina je da ima Zidan pregršt opravdanja. Prvo i osnovno je broj izostanaka, među njima i nekih glavnih igrača kakvi su Kilijan Embape, Usman Dembele ili Žil Kunde. Uz njih, selektor nije mogao da računa ni na Magnesa Aklijuša i Markusa Tirama u ofanzivnom delu tima. Da sve bude gore, sada ja za Tursku zbog privatnih problema otpao i Dajo Upamekano, pa se očekuje da će uz Žeremija Žakea zaigrati Realov Ibrahima Konate.
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Mnogo veći problem javnost vidi na bekovima. Na udaru kritika je i Bornmutov Adrijen Trufer, ali posebno Čelsijev desni bek Malo Gusto, koji je šansu dobio u odsustvu Kundea i Pjera Kalulua. Ispao je pre prvog gola Azura, skrivio penal početkom drugog poluvremena… Užasno veče za 23-godišnjeg defanzivca koji nije mogao da isprati Nikoloa Kambijagija.
No, ako su zbog nečeg razočarani francuski navijači onda je to zbog jalovog napada u drugih 45 minuta. I normalno da sada svi ističu kako je posledica Embapeovog odsustva. I sam Zinedin Zidan je posle meča na pitanje nada li se da će imati Embapea za poslednji meč Lige nacija odgovorio: “Nadam se da ću imati dvojicu”.
Adrijen Rabio i Luka Da Kunja nisu se doduše proslavili u vezi, ali šta tek reći za Rajana Šerkija, Bredlija Barkolu i Dezirea Duea? Majkl Olise je bar kaznio veliki kiks Điđija Donarume za 1:0, mada ni on u drugom poluvremenu nije imao uticaj na igru.
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I sam Zidan je priznao da mu se ekipa “raspala” posle izjednačujućeg gola Pija Espozita. Večiti optimisti reći će da je Francuza zgazila protivnika u uvodnih 20 minuta – Italijani su taj period opisivali kao pokušaj da se igra fudbal u bazenu, dok ti voda ulazi u ista – ali se potom potpuno pogubila.
Danijel Riolo, kontroverzni, ali popularni TV komentator u Francuskoj, kaže da se Zidan preračunao u želji da njegova ekipa igra kao Pari Sen Žermen. Jer Luis Enrike je ipak imao značajno više vremena da sve to namesti.
“Da, igrali smo odlično 25 minuta. Pritisak, timske kretnje, menjanje pozicija. Bio sam oduševljen, toliko da u jednom trenutku nisam mogao da razaznam ko je ko i ko šta radi. Ali na kraju smo se u tom haosu izgubili. Pitao sam se kad je Olise izašao, a on je još bio na terenu. I Šerki isto, je l bio tu? Jeste, ali ga nismo videli. A, Due, gde je on? Eno ga, na levom beku, pa onda na krilu, samo nije bio napred”.
Kako bilo, u nedelju u Bordou tim Francuske čeka Tursku. Treba im samo da ne izgube da bi prošli u četvrtfinale. I niko pri zdravoj pameti ne misli da će se Trikolori sada raspasti. Previše je tu kvaliteta i ipak nešto akcija uigranih kod Didijea Dešana. Ali nisu nedodirljivi. A dobro znamo, vrlo su skloni imploziji kada krene po zlu. I prvi Zidanov zadatak biće da to spreči. Ume on to, videli smo dok je radio u Madridu.
Za ostalo? Ima vremena. Jasno je da će, kakav god žreb bio, Francuska otići na Evropsko prvenstvo. U stvari, njima takmičenje počinje tek tamo, i to negde u nokaut fazi.