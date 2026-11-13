Nama ne treba jedan Embape, nego dva; Zizu, ne kopiraj Enrikea

Mnogo veći problem javnost vidi na bekovima. Na udaru kritika je i Bornmutov Adrijen Trufer, ali posebno Čelsijev desni bek Malo Gusto, koji je šansu dobio u odsustvu Kundea i Pjera Kalulua. Ispao je pre prvog gola Azura, skrivio penal početkom drugog poluvremena… Užasno veče za 23-godišnjeg defanzivca koji nije mogao da isprati Nikoloa Kambijagija.

No, ako su zbog nečeg razočarani francuski navijači onda je to zbog jalovog napada u drugih 45 minuta. I normalno da sada svi ističu kako je posledica Embapeovog odsustva. I sam Zinedin Zidan je posle meča na pitanje nada li se da će imati Embapea za poslednji meč Lige nacija odgovorio: “Nadam se da ću imati dvojicu”.

Adrijen Rabio i Luka Da Kunja nisu se doduše proslavili u vezi, ali šta tek reći za Rajana Šerkija, Bredlija Barkolu i Dezirea Duea? Majkl Olise je bar kaznio veliki kiks Điđija Donarume za 1:0, mada ni on u drugom poluvremenu nije imao uticaj na igru.

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I sam Zidan je priznao da mu se ekipa “raspala” posle izjednačujućeg gola Pija Espozita. Večiti optimisti reći će da je Francuza zgazila protivnika u uvodnih 20 minuta – Italijani su taj period opisivali kao pokušaj da se igra fudbal u bazenu, dok ti voda ulazi u ista – ali se potom potpuno pogubila.