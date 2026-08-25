Puče bomba: Pojačanje koje se čekalo godinu dana i Sitijeva prodaja skuplja od Alvaresa

Savinjo je plaćen Mančester Sitiju skoro 100.000.000 evra. U osnovi, 87.690.000 evra leći će na račun Građana na ime obeštećenja, a preostalih oko 11.500.000 kroz bonuse. Prema navodima Skaj sporta, polovina tog iznosa – skoro 6.000.000 evra – predstavlja lako ostvarive bonuse i time će se siguran trošak popeti na iznad 94.000.000 evra inicijalno.

Tako je krilni napadač postao najskuplja prodaja Mančester Sitija, nadmašivši rekord Hulijana Alvaresa iz vremena kada je Argentinac završio u Atletiko Madridu za 75.000.000 evra.

Na novom Vajt Hart Lejnu veruju da bi Savinjo mogao da se baš kod njih razvije u igrača kakav nikada nije uspeo da bude u Sitiju, ali igrača koji je pravio razliku na terenima La lige dok je nosio dres Đirone i sa tim timom, kao treći na tabeli, izborio plasman u Ligu šampiona. Bila je to sjajna generacija katalonskog kluba sa Cigankovim, Dovbikom, Aleišom Garsijom, Ivanom Martinom, Blindom, Arnauom Martinesom... Savinjo se tu sjajno pokazao i izvadio povratnu kartu za Mančester Siti, kao jedan od retkih fudbalera koji su preko Siti grupe (a Đirona i Troa, za koju je takođe igrao, njeni su članovi) ubedili Pepa Gvardiolu da je vredan ulaganja.

Siti je pre dve godine platio Savinja 25.000.000 evra, a sada ga prodaje za skoro četiri puta više novca i u ekonomskom smislu to je sjajan posao. U fudbalskom je veliko pitanje šta će Brazilac doneti Robertu De Zerbiju, jer je dosad postigao samo dva premijerligaška gola, ali je zabeležio 12 asistencija i Italijan će od njega pre svega zahtevati da bude kreativan.

Prethodno je Totenhem angažovao golmana Martina Dubravku iz Barnlija, štopera Markosa Senesija iz Bornmuta i levog beka Endrjua Robertsona (svu trojicu kao slobodne igrače), potom štopera Jan Paula van Hekea (Brajton, 60.000.000), Mateuša Fernandeša (Vest Hem, 99.000.000) i Sandra Tonalija (Njukasl, 108.000.000).