Stanković: Izgleda da je ovde uvek pitanje života i smrti, iako se ja ne slažem sa tim
Vreme čitanja: 3min | pet. 07.08.26. | 20:10
“Očekujem da ko god bude igrao da svoj maksimum, pogotovo zato što izlazimo iz jednog poraza, koji nismo ni očekivali, niti verovatno bili spremni na to”, istakao trener Crvene zvezde uoči meča sa Novim Pazarom
Kako to kaže već izlizana fraza – dani visokog napona na Marakani. Ne bili u koži fudbalerima Crvene zvezde između dve utakmice sa Hapoel Ber Ševom u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona. Sigurno je da kipte od nestrpljenja da u utorak u revanšu nadoknade gol minusa iz prvog meča i skinu sa svojih leđa nekoliko tona pritiska, ali će pre toga morati da odrade – domaći zadatak.
Zadatak u domaćem prvenstvu, takođe protiv svojevrsnog dužnika, jer je Novi Pazar u finišu plej-ofa prethodnog šampionata slavio na stadionu “Rajko Mitić”, što će sigurno biti još jedan motiv više za crveno-bele.
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“Pred nama je meč sa Novim Pazarom, između dve evropske utakmice, svi znamo kako je prošla prva, tako da nam je bitan rezultat i način na koji ćemo do njega doći. Sigurno će biti rotiranja, gledaćemo da ostanemo u balansu, da ostanemo jaki, koncentrisani i napravimo lepu uvertiru za ono što nas očekuje u utorak”, rekao je u najavi subotnje (20.00, TV Arena premium 1) utakmice trener Dejan Stanković.
Crveno-belima će ovo biti treći vezani duel na domaćem terenu u Mozzart Bet Superligi Srbije.
“Odložili smo meč sa Radnikom iz Surdulice, tako da nam se namestilo da treći vezani prvenstveni meč igramo na Marakani, što je dobro, možemo imati tri od tri. Pravimo razliku u odnosu na direktne konkurente, tako da očekujem da ko god bude igrao da svoj maksimum, pogotovo zato što izlazimo iz jednog poraza, koji nismo ni očekivali, niti verovatno bili spremni na to. Kako kažem mi, mislim i na celu javnost. Kao što sam rekao, želim da naprave jednu lepu uvertiru pred utorak.”
Novi Pazar u prva dva kola nije primio ni gol, a onda čak četiri u porazu od OFK Beograda u trećoj rundi:
“Gledali smo, videli smo, načine na koji su primali golove, ali su stalno bili u igri i dolazilo je do momenata kada je falilo koncentracije. Opet su imali igru, stvarali su šanse, a pad koncentracije se desi i prime gol. Čestitam OFK Beogradu, teško je gostovanje, ali je bila jedna izvanredna pobeda. Međutim, ne bih previše gledao rezulat, već njihov performans, način igre, stvorene šanse, način na koji su delovali na terenu. Da nas ne zavara rezultat utakmice Novog Pazara i OFK Beograda.”
Najavio je strateg Crvene zvezde veći broj rotacija u sastavu, takođe i da će tek biti doneta odluka o dvojici bonusa u timu:
“Imamo neke probleme. Standardne probleme, ništa posebno. Sigurno ćemo izrotirati, da odmorimo nekoga, nekoga da spremimo. Neko će dobiti minute, neko odmoriti, imamo širok roster na svu sreću, nemamo povređenih igrača, već je to neki stomačni virus, ali je i to pod kontrolom. Imam skoro sve igrače na raspolaganju.”
U svakom slučaju, nema fokusa na Evropi, prvi naredni meč je najvažniji, drži se tog gesla i Dejan Stanković:
“Videćemo sutra, da ne govorim ko će igrati. Oporavak je bitan, kako psihički, tako i mentalni, da se spremimo i za ovu, i za sledeću utakmicu, ne bih razdvajao. Sve je bitno kada si u Crvenoj zvezdi, a ovaj poslednji poraz je dokaz da je sve bitno i da je u principu pitanje života i smrt, sa čime se ja ne slažem i ne gledam tako na život, ali izgleda da je ovde uvek pitanje života i smrti. Mi ćemo gledati da mirne glave spremimo ove dve utakmice i da podignute glave izađemo iz njih”, zaključio je temperamentni stručnjak.
MOZZART BET SUPERLIGA, 4. KOLO
Subota
20.00 (1.10) Crvena zvezda (11.0) Novi Pazar (18.0)
20.00 (1.30) Radnički 1923 (5.20) Zemun (11.0)
Nedelja
20.00 (4.00) Mačva (3.45) IMT (1.95)
20.00 (1.40) Vojvodina (4.60) Radnik (8.00)
21.00 (2.70) Mladost Lučani (3.05) Čukarički (2.80)
21.00 (2.40) OFK Beograd Mozzart Bet (3.40) železničar Pančevo (2.45)
Odloženo
Radnički Niš - Partizan
***Kvote su podložne promenama