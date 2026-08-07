Stanković: Izgleda da je ovde uvek pitanje života i smrti, iako se ja ne slažem sa tim

“Pred nama je meč sa Novim Pazarom, između dve evropske utakmice, svi znamo kako je prošla prva, tako da nam je bitan rezultat i način na koji ćemo do njega doći. Sigurno će biti rotiranja, gledaćemo da ostanemo u balansu, da ostanemo jaki, koncentrisani i napravimo lepu uvertiru za ono što nas očekuje u utorak”, rekao je u najavi subotnje (20.00, TV Arena premium 1) utakmice trener Dejan Stanković.

Crveno-belima će ovo biti treći vezani duel na domaćem terenu u Mozzart Bet Superligi Srbije.

“Odložili smo meč sa Radnikom iz Surdulice, tako da nam se namestilo da treći vezani prvenstveni meč igramo na Marakani, što je dobro, možemo imati tri od tri. Pravimo razliku u odnosu na direktne konkurente, tako da očekujem da ko god bude igrao da svoj maksimum, pogotovo zato što izlazimo iz jednog poraza, koji nismo ni očekivali, niti verovatno bili spremni na to. Kako kažem mi, mislim i na celu javnost. Kao što sam rekao, želim da naprave jednu lepu uvertiru pred utorak.”

Novi Pazar u prva dva kola nije primio ni gol, a onda čak četiri u porazu od OFK Beograda u trećoj rundi:

“Gledali smo, videli smo, načine na koji su primali golove, ali su stalno bili u igri i dolazilo je do momenata kada je falilo koncentracije. Opet su imali igru, stvarali su šanse, a pad koncentracije se desi i prime gol. Čestitam OFK Beogradu, teško je gostovanje, ali je bila jedna izvanredna pobeda. Međutim, ne bih previše gledao rezulat, već njihov performans, način igre, stvorene šanse, način na koji su delovali na terenu. Da nas ne zavara rezultat utakmice Novog Pazara i OFK Beograda.”