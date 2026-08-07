Mezei posle sezone u TSC-u: Bolji smo tehničari od srpskih igrača

Njegov prvi utisak kada je pričao o našoj ligi je da se igra potpuno drugačije nego u Mađarskoj.

“Morao sam da se naviknem na borbeni duh koji imaju tamošnji igrači. U Srbiji se igra drugačiji fudbal. Kod nas se mnogo više toga zasniva na igri. Pokušaću da to što sam naučio u Srbiji primenim i ovde u svojoj igri, ali i da sačuvam svoje najveće kvalitete: kontrolu lopte, pregled igre, pas igru”.

Na pitanje da li je sad bolji igrač nego što je bio pre odlaska u Srbiju, Mezei je rekao:

“Teško je odgovoriti. Možda je bolje reći da sam kompletniji igrač, dodao sam sebi još jedan sloj. Definitivno sam popravio agresivnosti na terenu i sposobnost za borbu”.

Razložio je bivši igrač TSC-a još malo tu temu.

“Svaka liga ima svoje karakteristike. Srbi su mnogo bolje fizički pripremljeni od nas, ali su manje sposobni sa loptom, manje sposobni da probijaju na taj način protivničke odbrane. Naši tehnički kvaliteti su bolji, fudbaleri su umešniji sa loptom, zato su u mađarskoj ligi više “igra”. Tako da kada bi se sreli klub iz Srbije i klub iz Mađarske, razlika ne bi bila velika: oni bi bili agresivniji, a mi bismo to kompenzovali tehnikom. Ako bismo uporedili ritam i brzinu utakmica, tu ne bi bilo neke velike razlike”.

Otkrio je Sabolč Mezei zašto se vratio u Mađarsku.

“Definitivno sam želeo da se vratim, jer se nisam osećao ugodno u Bačkoj Topoli. Nije mi bilo lako da se integrišem. U Srbiji 95 odsto igrača su sa Balkana. Nisu naročito otvoreni, slabo govore engleski i bilo je teško da me prihvate. Tako je bilo na terenu i van njega, teško mi je bilo da nađem neku zajedničku temu sa saigračima”, objasnio je Mezei.