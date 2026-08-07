Feđa Dudić: U dve utakmice 35 šuteva i 20 kornera, a nismo dali gol! Očekujem da ga damo iz prekida

“ Ne možemo ništa da napravimo preko noći, nemam ni ja čarobni štapić. Klub je napustilo 14 igrača, a stiglo je 13 novih. Mislim da je to jedna ozbiljna cifra i treba nam malo razumevanja. Kako ja da imam razumevanja prema novim igračima, tako i navijači za sve ove druge stvari. I pored dva poraza nema panike, a imali smo i jedan vrhunski gest Igora Konatara posle utakmice, koji je dodatno motivisao ekipu. Naravno da nismo zadovoljni rezultatima u ova dva kola, ali imamo za šta da se uhvatimo. Posle utakmice protiv Novog Pazara, u timu kola bio je golman Novog Pazara, a posle utakmice protiv Čukaričkog – golman Čukaričkog. Znamo gde nismo dobri i gde nam treba fokus, pogotovo u završnici. Treba da počnemo da zabijamo i da koristimo te stopostotne prilike .”

Temperamenti stručnjak podsetio je na brojne kadrovske promene ovog leta u timu i apostrofirao ih kao bitan uzrok činjenice a se kockice još nisu sklopile onako kako javnost to očekuje:

“ Moram najpre da se zahvalim navijačima koji su prepoznali htenje, trud i zalaganje igrača protiv Čukaričkog. To je jako težak poraz za nas, ali posle utakmice smo dobili aplauz, to jako poštujem. Mislim da su to pravi navijači Radničkog, koji stalno dolaze na utakmice. Lako je biti opozicija, treba biti uz klub, pogotovo kada rezultati ne idu kako treba. Ne sumnjam da ćemo vrlo brzo biti tamo gde želimo. ”

“ Prva domaća utakmica ove sezone, nažalost bez navijača. Kada sam zamišljao svoj povratak ovde, zamišljao sam pun stadion, da se probude neke stare uspomene, ali nažalost nema toga ”, setno je konstatovao Feđa Dudić na početku izlaganja na pres konferenciji i potom se zahvalio navijačima na podršci posle poraza od Čukaričkog:

Na sve to, prisutni su brojni kadrovski problemi u timu, najaktuelniji je povreda Nemanje Miletića.

“Nikad nisam kukao i neću kukati, ali u našim redovima imamo šestoricu igrača koji bi, da su stopostotno zdravi, verovatno bili u prvih 11. Ali, koga nema, bez njega se i može i mora. Mi smo još na tržištu, tražimo još jednog ili dvojicu igrača, pogotovo prema napred, koji bi nam doneli individualni kvalitet. Nadam se da će Ristić i Isa Ba u nekoj meri sutra biti među 22 igrača. Ristić se zagrevao za prethodnu utakmicu, krenuo je sa zagrevanjhem i opet nije mogao. Juče je odradio trening na nekih 60-70 posto, imamo još jedan trening večeras, videćemo u kakvom je stanju. Isa Ba ima veliku želju da pomogne klubu, ali ne možemo ničije zdravlje da ugrozimo. Daće Bog da dobiju nekih 15-20 minuta. Videli ste da nismo imali ni Miletića, i on ima jednu nezgodnu povredu i naredne dve-tri sedmice neće biti sa ekipom. To je jedna deficitarna pozicija, pogotovo jer i njegova alternativa Dukić ima određene probleme. Videćemo da li će on moći ili ne. Sigurno nije lako, ali na muci se poznaju junaci. Nadam se da bi Mićo Kuzmanović mogao za utakmicu sa Partizanom mogao da bude u kadru. Ima još jedan test u ponedeljak i on će sigurno doprineti kvalitetu. Gomez je i dalje na individualnom oporavku, možda za 3-4 sedmice bi mogao da bude tu. Već sam govorio da ćemo u ovih mesec dana moramo da neke stvari odradimo na borbu, nisam bez veze to rekao, jer znam šta je to, a ako za mesec dana, Bože zdravlja, budemo imali sve igrače na raspolaganju, sigurno da ćemo imali jednu respektabilnu ekipu.”

Zemun je prošle sezone dobio pomenutu kup utakmicu (2:1), ali je zanimljivo da se ova dva tima u subotu prvi put u ovom veku sastaju u elitnom rangu. Putevi su im se uglavnom ukrštali u Prvoj ligi Srbije. Zemun je osvojio bod protiv Partizana, pa doiživeo dva poraza, onaj od niškog Radničkog u prethodnom kolu posebno bolan – golom u petom minutu sudijske nadoknade.

“Oni su bili ravnopravni protiv Partizana i Radničkog iz Niša, protiv Partizana su uzeli bod, a od Niša izgubili u 96. minutu. I protiv IMT-a su bili ravnopravni dok se igralo 11 na 11. Sigurno je pred nama jedna izazovna utakmica. Ne bih ovog puta nikoga od pojedinaca da hvalim, jer koga god pohvalim, on ili da gol, ili bude najbolji igrač protivnika” rekao je Dudić uz osmeh.

Na kraju je trener Radničkog upitan za neverovatan statistički podatak – njegov tim je u prve dve utakmice imao čak 35 udaraca ka golu, izveo 20 kornera i imao prosečan posed lopte od 66 odsto, ali bez osvojenog boda:

“Nisam namerno hteo ja da dođem da se hvalim nekim brojevima, jer ljudi se hvataju za svašta i onaj ko hoće loše stvari da vidi, on ih vidi uvek, a ko se razume u fudbal, on vidi ove stvari koje ste rekli. U dve utakmice 20 kornera, 35 šuteva, a nismo uzeli nijedan bod, niti dali gol. Sigurno te stvari moraju da dođu na svoje. Radimo, vežbamo i očekujem dosta i od tog ofanzivnog prekida. Nadam se da ćemo, možda već sutra, ako Bog da, i iz prekida postići gol”, zaključio je Dudić.

MOZZART BET SUPERLIGA, 4. KOLO

Subota

20.00 (1.10) Crvena zvezda (11.0) Novi Pazar (18.0)

20.00 (1.30) Radnički 1923 (5.20) Zemun (11.0)

Nedelja

20.00 (4.00) Mačva (3.45) IMT (1.95)

20.00 (1.40) Vojvodina (4.60) Radnik (8.00)

21.00 (2.70) Mladost Lučani (3.05) Čukarički (2.80)

21.00 (2.40) OFK Beograd Mozzart Bet (3.40) železničar Pančevo (2.45)

Odloženo

Radnički Niš - Partizan

***Kvote su podložne promenama