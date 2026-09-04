Leao se rasplesao na debiju: Osimen lansirao projektil, pa se povredio (VIDEO)

Prelazni rok u turskoj završio se u večernjim satima, a Galatasaraj je mogao mirno da uđe u utakmicu sa Bašakšehirom jer je pre nekoliko dana uspeo da dovede najveću letnju želju - Rafaela Leaa i sa time zatvori prelani rok nešto ranije. Milan je dugo pokušavao da pronađe rešenje za Portugalca, a novu kuću na kraju je pronašao kod turskog šampiona, gde će zajedno sa Viktorom Osimenom i Lirojem Saneom predvoditi pohod na odbranu titule.

Plesao je Portugalac na terenu, iako je ušao tek u 68. minutu, bilo je dovoljno da započne akciju kod drugog gola svog tima, i iznudi crveni karton, koji se na kraju ispostavio kao presudan za pobedu Galatasaraja - 3:2 (1:0)