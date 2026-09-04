Leao se rasplesao na debiju: Osimen lansirao projektil, pa se povredio (VIDEO)
Vreme čitanja: 3min | pet. 04.09.26. | 21:56
Susret Galatasaraja i Bašakšehira završen goleadom koja je pripala šampionu Turske - 3:2 (1:0)
Prelazni rok u turskoj završio se u večernjim satima, a Galatasaraj je mogao mirno da uđe u utakmicu sa Bašakšehirom jer je pre nekoliko dana uspeo da dovede najveću letnju želju - Rafaela Leaa i sa time zatvori prelani rok nešto ranije. Milan je dugo pokušavao da pronađe rešenje za Portugalca, a novu kuću na kraju je pronašao kod turskog šampiona, gde će zajedno sa Viktorom Osimenom i Lirojem Saneom predvoditi pohod na odbranu titule.
Plesao je Portugalac na terenu, iako je ušao tek u 68. minutu, bilo je dovoljno da započne akciju kod drugog gola svog tima, i iznudi crveni karton, koji se na kraju ispostavio kao presudan za pobedu Galatasaraja - 3:2 (1:0)
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Samo 16 minuta trebalo je Osimenu da se ponovo upiše u listu strelaca, šesti put u prva četiri kola. Posle asistencije Lukasa Toreire usledio je snažan udarac izvan šesnesterca, a lopta je uz pomoć prečke završila iza gol-linije.
Ali već u 33. minutu stigao je veliki problem za goste. Osimen se požalio na povredu i nije mogao da nastavi meč, pa je umesto njega na teren morao Bariš Jilmaz. Njegovim izlaskom pao je i ritam Galatasaraja, a Bašakšehir je sve ozbiljnije pretio. Nagrada je stigla u 66. minutu, kada je Eldor Šomurodov sa bele tačke pogodio za izjednačenje.
Od tog trenutka krenulo je potpuno ludilo. Toreira je ubrzo vratio prednost Galatasaraju, ali je Davinson Sančez samo nekoliko minuta kasnije autogolom ponovo vratio domaćina u život.
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Delovalo je da se Sančez iskupio za autogol, kad je u 81. minutu poslao loptu iza leđa golmana domaćina, ali je VAR poništio njegov pogodak zbog ofsajda. Ipak, spasa za Bašakšehir nije bilo. Gabrijel Sara je u samoj završnici prelepim slobodnim udarcem doneo pobedu Galatasaraju i stavio tačku na haotično istanbulsko veče.
Tri boda su otišla šampionu, ali je slavlje ostalo u senci Osimenove povrede. Nigerijac je stadion napustio na nogama, ali i dalje se ne zna koliko će i da li morati da odsustvuje sa terena. Već za pet dana, šampiona Turske čeka putovanje u Lisabon, gde će odmeriti snage sa Sportingom u prvom kolu Lige šampiona.
TURSKA 1 – 4. KOLO
Petak
Bašakšehir - Galatasaraj - 2:3 (0:1)
/Šomurodov 66pen, Sančez 76og - Osimen 16, Toreira 71, Sara 90/
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