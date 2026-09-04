Kad dođe u Sevilju, Realu se smrkne! Kilijanov promašen penal u 90+4 za Žozeov prvi poraz

Jer fudbalerima Reala se u poslednje vreme sve češće smrkava pred očima kad dođu u Andaluziju. Već pet godina nisu slavili na Benito Viljamarinu, a ovog petka im ni promena lokacije nije pomogla. Izabranici Manuela Pelegrinija su u četvrtom kolu Primere na Kartuhi naneli Žozeu Murinju prvi povratnički poraz na klupi Kraljevskog kluba, pokvarivši stopostotan učinak vicešampiona Španije u prethodne tri runde.

Kiks kad mu vreme nije! Utakmicu sa Interom u prvom kolu Lige šampiona Real Madrid će dočekati u lošem raspoloženju, pošto je četiri dana pred evropsku premijeru prosuo prve bodove u Primeri. I to u Sevilji protiv Betisa - 1:0 (0:0). Iznenađenje? Pa, i ne baš...

Mogao je taj poraz da se odloži za još koji vikend, da se Real makar sa bodom u džepu vrati u Madrid, ali mu je večeras malo šta polazilo za rukom. Pre svih Kilijanu Embapeu, kojem su prvo dva udarca očišćena pred ispred gol-linije, da bi kao vrhunac došao penal koji je promašio u nadoknadi utakmice. Igrao se četvrti minut sudijske nadoknade kada je najbolji strelac u istoriji francuske reprezentacije sa 11 metara šutirao daleko ispod svojih standarda, pomogavši značajno Alvaru Valjesu da izraste u junaka utakmice.

Taj će epitet, ipak, morati da podeli sa još nekoliko saigrača. Najpre sa Natanom i Markom Bartrom koji su u smiraj prvog poluvremena, kada je on već bio savlada, u dva navrata sprečavali Embapea da Realu donese prednost. Brazilski štoper mu je ušao u šut nakon što ga je Vinisijus povratnom loptom nesebično proigrao, da bi koji sekund kasnije iz odbitka telom u udarac 'ušao' Bartra, koji je samo koji minut ranije ušao u igru umesto povređenog Dijega Ljorentea.

Međutim, tandem koji se oformio sa Natanom nije učinio da Valjes bude besposlen u drugoj polovini utakmice, kao što nije bio ni tokom prve. Real je već u uvodnih četvrt časa igre dva puta ozbiljno pripretio preko Vinisijusa Žuniora (iz teške pozicije pogodio stativu) i Dina Hausena (udarac u padu mu jedva odbranio Valjes), da bi u finišu prvog poluvremena izvršio novi pritisak, ugrozivši gol Betisa oba puta posle kornera. Tukao je glavom prvo Džud Belingem, zatim i Hausen u dubokoj nadoknadi, ali je mreža ostala netaknuta. Bile su ujedno i najbolje prilike koje je Real imao dugo, dugo. Betis je u nastavku uspostavio ravnotežu, a ko zna, možda bi preuzeo i kontrolu da je glavni arbitar Ardi Guleru u ranoj fazi drugog dela pokazao drugi žuti karton i isključio ga. Utisak je da je mirne duše mogao da ga pošalje u svlačionicu. Pa iako nije, to Realu nije mnogo pomoglo.

Nezadovoljan padom koji je njegov tim pokazao u igri po povratku iz svlačionice, Murinjo je sredinom drugog poluvremena napravio trostruku izmenu (ušli Bernardo Silva, Trent Aleksander Arnold i Jan Diomande) koja gostima iz Madrida nije donela bogzna šta. Ali su zato Pelegrinija njegove ispoštovale maksimalno... Baš su one i presudile vicešampionu Španije večeras, pošto je Nelson Deosa najviše skočio posle kornera u 81. minutu, a Troj Perot spremno pokupio odbitak posle odbrane Tiba Kurtoe. Popularni Papagaj kljucnuo je Real i tako postao prvi fudbaler iz Republike Irske koji se zatresao mrežu madridskog kluba u Primeri. Ujedno i četvrti koji se upisao u strelce u istoriji španskog prvenstva. Bio mu je to prvenac otkako je u transferu vrednom 16.000.000 stigao iz AZ Alkmara.

Tada je Murinjo sa klupe podigao Karlosa Espija, mladog centarfora koji je na debiju protiv Espanjola već vadio kestenje iz vatre. I umalo da isto učini ponovo. Samo pet minuta po ulasku u igru, uhvatio je polumakazice na Vinisijusovu trivelu sa levog boka i zakucao loptu u mrežu za izjednačenje. No, na žalost neutralnih ljubitelja fudbala gol mu je poništen zbog nedozovljene pozicije iz koje se aktivirao Vini.