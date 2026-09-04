REZZIME DANA (petak): Potresi u Parizu i Sevilji urušili inače sjajno kladilačko veče

ZAOKRUŽENO

IPSVIĆ–LIVERPUL (tip 2, kvota 1,52)– razultat 0:2

Na krilima dvostrukog asistenta Gakpa i dvostrukog strelca Aleksandera Isaka, ekipa Andonija Iraole domogla se prve pobede u Premijer ligi. U prve dve runde su joj bodove otkidali Njukasl i Notingem Forest (oba meča završena rezultatom 2:2), da bi večeras velikan prilično rutinski pregazio Portman roud.

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LION–OSER (tip 1, kvota 1,45)– razultat 3:1

Izvisio je Lion za mesto u Ligi šampiona, ali lepo gura na startu Lige 1 i to na krilima momaka koji su na Grupama stadion stigli u sveže završenom letnjem prelaznom roku.

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ŠTUTGART–KELN (tip 1, kvota 1,45)– razultat 4:1

Uz Džejminja Levelinga, El Kanus je tržišno jedan od najvrednijih fudbalera Kelna. Zagledalo se i ovog leta u 22-godišnjaka sijaset premijerligaša, a večeras smo dobili potvrdu zbog čega. Kako je samo El Kanus obišao Lokošvilija na ivici šesnaesterca, pre nego što je u 39. minutu pogodio za vođstvo Švaba.

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LOMEL–KLUB BRIŽ (tip 2, kvota 1,28)– razultat 0:1

Jedan, ali zlata vredan pogodak odlučio je ovaj susret 5. kola belgijskog šampionata. A strelac istoga bio je Englez Timozi Ijoma u poslednjem minutu regularnog toka prvog poluvremena, pogodivši svoju mrežu...

PORTO–MOREIRENSE (tip 1, kvota 1,10)– razultat 2:1

Namučio se Porto, ali je nekako, na jedvite jade odbranio malenu kvotu 1,10 i mnoge tikete u MOZZARTU koji su već dobrano propatili zbog Reala i PSŽ-a. Strelac pobedonosnog gola bio je Vilijam Gomez u 57. minutu.

ĐENOVA–KOMO (tip 2, kvota 1,65)– razultat 1:4

Dosta se igralo na tiketima u MOZZARTU danas na goste, pa i za susret u Đenovi. Komo je svoje odradio i ubedljivo slavio iako je domaćin poveo golom Crnogorca Milutina Osmajića u 19. minutu.

BAŠAKŠEHIR–GALATASARAJ (tip 2, kvota 1,58)– razultat 2:3

Samo 16 minuta trebalo je Osimenu da se ponovo upiše u listu strelaca, šesti put u prva četiri kola. Posle asistencije Lukasa Toreire usledio je snažan udarac izvan šesnesterca, a lopta je uz pomoć prečke završila iza gol-linije.

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AL ŠABAB R.–AL HILAL R. (tip 2, kvota 1,30)– razultat 0:2

Niska kvota je već najavila šta se sprema domaćinu, ali i tiketima. Našao se ovaj kladilački tip na hiljadama. I doneo mnogo radosti, iako je susret saudijke lige rešen u drugom poluvremenu Tada su strelci za goste bili Sergej Milinković-Savić (57. minut) i Neves (87, pen).

PRECRTANO

BETIS–REAL MADRID (tip 2, kvota 1,43)– razultat 1:0

Kiks kad mu vreme nije! Utakmicu sa Interom u prvom kolu Lige šampiona Real Madrid će dočekati u lošem raspoloženju, pošto je četiri dana pred evropsku premijeru prosuo prve bodove u Primeri. I to u Sevilji protiv Betisa. Iznenađenje? Pa, i ne baš...

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PSŽ–MONAKO (tip 1, kvota 1,35)– razultat 1:2

Umesto fešte koja je trebalo da označi buđenje evropskih prvaka, nastavak košmara za Luisa Enrikea i njegove fudbalere. Monako je slavio na Parku prinčeva sa 2:1 i ostavio Pari Sen Žermen na samo dva boda iz prva tri kola francuskog prvenstva.

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