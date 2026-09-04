Pariz u šoku: Park prinčeva pod nogama Kneževa iz Monaka

Pripremili su u Parizu svečanost za prvu utakmicu na svom stadionu od proletos. Doneli su da pokažu navijačima pehar Superkupa Evrope osvojen pobedom nad Aston Vilom sredinom avgusta u Salcburgu (2:1), međutim, ostaće ta utakmica kao jedina pozitivna u prvih pet dosadašnjeg toka sezone 2026/27.

Jesu Parižani imali dva nezgodna gostovanja na startu domaćeg takmičenja, potom i derbi sa velikim rivalom koji je sada jedini sa maksimalnih devet bodova, ali malo ko je očekivao da će PSŽ biti na svega dva remija iz tih mečeva. Sila koja je prethodne dve godine dosta ubedljivo i samouvereno koračala kontinentom odigrala je izuzetno slabo drugo poluvreme i smušenom reakcijom kompletne odbrane u 58. minutu dozvolila Nazinju da izjednači, a potom u 72. Idumbu da donese prednost Monaku. Prelako je pronašao prostor za šut pored kapitena Markinjosa. Prethodno su zakazali i Hakimi i Pačo, dok omaleni Hesus Neves nije uspeo da popravi situaciju.

Najbolja akcija koju je Pari Sen Žermen izveo večeras viđena je u 31. minutu, kada je na uigranu kombinaciju iz prekida Hviča Kvarachelija pronašao Markinjosa koji je iskoristio zicer. Delovalo je u tim trenucima da domaćin ide ka prva tri boda u sezoni. Sa 11 šuteva završio je PSŽ prvo poluvreme, od kojih je pet lopti išlo u okvir gola. Na drugoj strani, gosti su imali samo jedan neprecizan pokušaj.

Po povratku sa odmora, međutim, viđena je potpuno drugačija slika. Monako je bio taj koji je diktirao tempo igre, a za hrabru partiju nagrađen je fantastičnom paradom Hradeckog na šut Dembelea u petom minutu nadoknade.

Iako je ovo treća pobeda Monaka sa Filipeom Luisom na klupi, upisao je Brazilac prvi veliki skalp po dolasku u Evropu nakon sjajnih rezultata sa Flamengom.

FRANCUSKA LIGA 1 – 3. KOLO

Četvrtak

Tuluz - Lil 0:1 (0:0)

/Ueda 73/

Petak

Lion - Okser 3:1 (2:1)

/Baher 28, Atekame 31, Nuama 53 - Arčer 42/

PSŽ - Monako 1:2 (1:0)

/Markinjos 31 - Nazinjo 58, Idumbo 72/

Subota

17.15: (1,50) Lans (4,30) Lorijen (6,50)

20.45: (2,65) Avr (3,15) Brest (2,80)

20.45: (1,90) Nica (3,50) Le Man (4,10)

Nedelja

15.00: (3,00) Troa (3,40) Strazbur (2,35)

17.15: (4,20) Anže (3,50) Ren (1,88)

20.45: (1,78) Marselj (4,00) Pariz (4,20)

***kvote su podložne promenama