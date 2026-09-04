Pariz u šoku: Park prinčeva pod nogama Kneževa iz Monaka
Vreme čitanja: 3min | pet. 04.09.26. | 23:13
Prvi veliki evropski skalp Filipea Luisa - 2:1 na stadionu evropskog prvaka
Umesto fešte koja je trebalo da označi buđenje evropskih prvaka, nastavak košmara za Luisa Enrikea i njegove fudbalere. Monako je slavio na Parku prinčeva sa 2:1 i ostavio Pari Sen Žermen na samo dva boda iz prva tri kola francuskog prvenstva. Daleko od toga da neko sumnja u snagu Svetaca i to da će šesti put zaredom osvojiti titulu u Ligi 1, ali posle mečeva sa Lilom i Renom, u kojima su nekakako uspeli da nadoknade 0:2, dvostruki uzastopni osvajači Lige šampiona večeras su dozvolili gostima preokret u drugom poluvremenu i postavili ozbiljan znak pitanja na kvalitet svoje odbrane.
Treću utakmicu u nizu PSŽ je primio dva gola, pre toga i jedan od Lansa u porazu za trofej Superkupa Francuske, što je signal da se upali alarm i Luis Enrike dobro zapita u izbor startne postave za sledeću utakmicu. Protiv Slovan Bratislave u sredu na otvaranju Lige šampiona.
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Pripremili su u Parizu svečanost za prvu utakmicu na svom stadionu od proletos. Doneli su da pokažu navijačima pehar Superkupa Evrope osvojen pobedom nad Aston Vilom sredinom avgusta u Salcburgu (2:1), međutim, ostaće ta utakmica kao jedina pozitivna u prvih pet dosadašnjeg toka sezone 2026/27.
Jesu Parižani imali dva nezgodna gostovanja na startu domaćeg takmičenja, potom i derbi sa velikim rivalom koji je sada jedini sa maksimalnih devet bodova, ali malo ko je očekivao da će PSŽ biti na svega dva remija iz tih mečeva. Sila koja je prethodne dve godine dosta ubedljivo i samouvereno koračala kontinentom odigrala je izuzetno slabo drugo poluvreme i smušenom reakcijom kompletne odbrane u 58. minutu dozvolila Nazinju da izjednači, a potom u 72. Idumbu da donese prednost Monaku. Prelako je pronašao prostor za šut pored kapitena Markinjosa. Prethodno su zakazali i Hakimi i Pačo, dok omaleni Hesus Neves nije uspeo da popravi situaciju.
Najbolja akcija koju je Pari Sen Žermen izveo večeras viđena je u 31. minutu, kada je na uigranu kombinaciju iz prekida Hviča Kvarachelija pronašao Markinjosa koji je iskoristio zicer. Delovalo je u tim trenucima da domaćin ide ka prva tri boda u sezoni. Sa 11 šuteva završio je PSŽ prvo poluvreme, od kojih je pet lopti išlo u okvir gola. Na drugoj strani, gosti su imali samo jedan neprecizan pokušaj.
Po povratku sa odmora, međutim, viđena je potpuno drugačija slika. Monako je bio taj koji je diktirao tempo igre, a za hrabru partiju nagrađen je fantastičnom paradom Hradeckog na šut Dembelea u petom minutu nadoknade.
Iako je ovo treća pobeda Monaka sa Filipeom Luisom na klupi, upisao je Brazilac prvi veliki skalp po dolasku u Evropu nakon sjajnih rezultata sa Flamengom.
FRANCUSKA LIGA 1 – 3. KOLO
Četvrtak
Tuluz - Lil 0:1 (0:0)
/Ueda 73/
Petak
Lion - Okser 3:1 (2:1)
/Baher 28, Atekame 31, Nuama 53 - Arčer 42/
PSŽ - Monako 1:2 (1:0)
/Markinjos 31 - Nazinjo 58, Idumbo 72/
Subota
17.15: (1,50) Lans (4,30) Lorijen (6,50)
20.45: (2,65) Avr (3,15) Brest (2,80)
20.45: (1,90) Nica (3,50) Le Man (4,10)
Nedelja
15.00: (3,00) Troa (3,40) Strazbur (2,35)
17.15: (4,20) Anže (3,50) Ren (1,88)
20.45: (1,78) Marselj (4,00) Pariz (4,20)
***kvote su podložne promenama