Kako se na bundesligaškom kaže umetnik? Bilal El Kanus (VIDEO)

Poznajete li jezik Bundeslige? Ako je odgovor potvrdan, sigurno ste svesni da je najveći umetnik nemačke elite i kandidat za Zlatnu loptu Majkl Olise? Umetnik je, naravno i Hari Kejn. Nešto drugačiji umetnički pravac, ali možda i realniji kandidat za osvajanje najprestižnijeg individualnog priznanja u fudbalu. Umetnika ima i van Bajerna, nemaju istovetnu moć i kontinuitet pomenute dvojice, ali im je talenat raskošan. Večeras smo u duelu Štutgarta i Kelna dobili razlog da na bundesligaškom izvučemo sinonim za reč umetnik - Bilal El Kanus!

Marokanski ofanzivni vezista je majstorskim golom načeo goste na MPH areni, te u jeku naleta fudbalera Kelna u drugom poluvremenu, počeo akciju koja je krunisana dupliranjem prednosti posle kojeg nije bilo povratka za Jarčeve - 4:1.