Kako se na bundesligaškom kaže umetnik? Bilal El Kanus (VIDEO)
Vreme čitanja: 6min | pet. 04.09.26. | 22:32
Štutgart pobedio Keln na svojoj MPH areni, a utakmicu obeležio marokanski ofanzivni vezista - 4:1
Poznajete li jezik Bundeslige? Ako je odgovor potvrdan, sigurno ste svesni da je najveći umetnik nemačke elite i kandidat za Zlatnu loptu Majkl Olise? Umetnik je, naravno i Hari Kejn. Nešto drugačiji umetnički pravac, ali možda i realniji kandidat za osvajanje najprestižnijeg individualnog priznanja u fudbalu. Umetnika ima i van Bajerna, nemaju istovetnu moć i kontinuitet pomenute dvojice, ali im je talenat raskošan. Večeras smo u duelu Štutgarta i Kelna dobili razlog da na bundesligaškom izvučemo sinonim za reč umetnik - Bilal El Kanus!
Marokanski ofanzivni vezista je majstorskim golom načeo goste na MPH areni, te u jeku naleta fudbalera Kelna u drugom poluvremenu, počeo akciju koja je krunisana dupliranjem prednosti posle kojeg nije bilo povratka za Jarčeve - 4:1.
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Uz Džejminja Levelinga, El Kanus je tržišno jedan od najvrednijih fudbalera Kelna. Zagledalo se i ovog leta u 22-godišnjaka sijaset premijerligaša, a večeras smo dobili potvrdu zbog čega. Kako je samo El Kanus obišao Lokošvilija na ivici šesnaesterca, pre nego što je u 39. minutu pogodio za vođstvo Švaba.
Mogao je Štutgart posle prvih 45 minuta da vodi i ubedljivije, konstantno je pretio rivalu sa Rajne, dva puta pogađao prečku, a onda u drugo poluvreme istrčao nekako anesteziran. Usledio je nalet ekipe Renea Vagnera, golman Fabijan Bredlou je imao prilično posla, ali je gol Griše Promela uništio momentum gostiju. Ali pre nego što je Griša pogodio, El Kanus je poslao savršenu loptu Mitelštetu i rasporio odbranu Kelna.
U završnih dvadesetak minuta, Deniz Undav je ustupio mesto Ermedinu Demiroviću, a reprezentativac BiH u 75. minutu povisio na 3:0. Nije domaćine zaboleo auto-gol Hendriksa iz 81. minuta jer Keln nije došao u situaciju da zakuva stvari i učini završnicu neizvesnom. Odličnu partiju golom za konačnih 4:1 začinio je Džoša Vagnoman. Bek Štutgarta je asistirao El Kanusu kod vodećeg gola, pogodio prečku u prvom poluvremenu, da bi se u samom finišu počastio strašnim volejem i drugim golom u isto toliko utakmica od starta sezone.
BUNDESLIGA – 2. KOLO
Petak
Štutgart - Keln 4:1 (1:0)
/El Kanus 39, Promel 60, Demirović 75, Vagnoman 90 - Hendriks 81ag/
Subota
15.30: (1,90) Borusija Menhengladbah (3,60) Elverzberg (4,00)
15.30: (1,48) Bajer Leverkuzen (4,40) Union Berlin (6,75)
15.30: (3,05) Hofenhajm (3,60) Borusija Dortmund (2,25)
15.30: (3,50) Paderborn (3,50) Frajburg (2,05)
15.30: (4,00) Verder (4,10) RB Lajpcig (1,78)
18.30: (14,0) Šalke (8,00) Bajern Minhen (1,17)
Nedelja
15.30: (2,90) Hamburger (3,45) Majnc (2,40)
17.30: (2,00) Ajntraht Frankfurt (3,60) Augzburg (3,60)
***Kvote su podložne promenama