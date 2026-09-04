Zvezda tri utakmice bez Bukarija i bez navijača u Luganu
Vreme čitanja: 2min | pet. 04.09.26. | 21:44
UEFA kaznila crveno-bele zbog transparenta posvećenog Ratku Mladiću
Loše vesti za Crvenu zvezdu iz Niona. Disciplinska komisija Evropske fudbalske federacije oštro je kaznila crveno-bele zbog transparenta i skandiranja navijača u Plzenju posvećenih nedavno preminulom Ratku Mladiću, a zbog crvenog kartona u meču sa Viktorijom Osman Bukari je dobio čak tri utakmice suspenzije.
To znači da će Zvezda biti bez brzonogog krilnog napadača za mečeve sa Luganom na strani, Kopenhagenom i Inter Eskaldesom kod kuće. Podsetimo, Bukari je isključen početkom drugog poluvremena kada je naseo na provokaciju protivničkog igrača i nesportski reagovao, udarivši ga rukom. Bio je to direktan crveni karton, pa se moglo očekivati najmanje dve utakmice "hlađenja" za fudbalera iz Gane.
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Pored finansijske kazne od 98.250 evra, srpski šampion neće moći da prodaje ulaznice svojim pristalicama za gostovanje u Luganu, a možda i još jedan meč na strani, ukoliko se uslovna kazna prekrši u naredne dve godine.
Crveno-beli su kažnjeni po četiri osnova: Neprimerano ponašanje ekipe, rasističko ili diskriminatorno ponašanje, prenošenje poruke koje nije primerena sportskom događaju i zbog napada na drugog igrača.
Po prvoj stavki klub će morati da plati 40.000 evra, zatim 50.000 zbog poruke koja je ocenjena kao neprimerena sportskom događaju i 8.250 zbog nesportskog ponašanja svog tima.
Veče za zaborav koje su crveno-beli imali u Češkoj, gde su porazom sa 1:5 ispustili prednost od 3:0 iz prvog okršaja, postalo je još gore za Beograđane. Istina, imajući u vidu ranije kazne koje je UEFA isticala srpskim klubovima, ovako nešto je i moglo da se očekuje kada su Zvezdini navijači na razvili transparent sa imenom Ratka Mladića za kog je na dan utakmice objavljeno da je preminuo u zatvoru u Hagu.