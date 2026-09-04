Zvezda tri utakmice bez Bukarija i bez navijača u Luganu

Pored finansijske kazne od 98.250 evra, srpski šampion neće moći da prodaje ulaznice svojim pristalicama za gostovanje u Luganu, a možda i još jedan meč na strani, ukoliko se uslovna kazna prekrši u naredne dve godine.

Crveno-beli su kažnjeni po četiri osnova: Neprimerano ponašanje ekipe, rasističko ili diskriminatorno ponašanje, prenošenje poruke koje nije primerena sportskom događaju i zbog napada na drugog igrača.

Po prvoj stavki klub će morati da plati 40.000 evra, zatim 50.000 zbog poruke koja je ocenjena kao neprimerena sportskom događaju i 8.250 zbog nesportskog ponašanja svog tima.

Veče za zaborav koje su crveno-beli imali u Češkoj, gde su porazom sa 1:5 ispustili prednost od 3:0 iz prvog okršaja, postalo je još gore za Beograđane. Istina, imajući u vidu ranije kazne koje je UEFA isticala srpskim klubovima, ovako nešto je i moglo da se očekuje kada su Zvezdini navijači na razvili transparent sa imenom Ratka Mladića za kog je na dan utakmice objavljeno da je preminuo u zatvoru u Hagu.