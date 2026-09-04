Branko Lazić objavio kraj karijere

Trofejni srpski košarkaš je odluku o završetku igračke karijere saopštio na svečanosti povodom 25 godina postojanja ABA lige koja se ovog petka održava u Ljubljani. Dugogodišnji bivši košarkaš Crvene zvezde je na pomenutoj ceremoniji dobio nagradu za životno delo i tim povodom se prisutnima obratio video porukom koju je završio potvrdom da se na parket neće vraćati.

Laziću je ugovor sa crveno-belima istekao ovog leta, mada je već godinu dana bio bez kluba budući da u Zvezdi na njega nisu računali. Do rastanka je došlo još prošlog avgusta kada su dve strane stavile tačku na vrlo trofejnu, četrnaestogodišnju saradnju. Tokom nešto manje od decenije i po u crveno-belom dresu, rekorder kluba po broju nastupa (838) podigao je 26 trofeja, što ga čini apsolutnim rekorderom i po tom parametru.

Po devet puta osvajao je prvenstvo Srbije i Kup Radivoja Koraća, sedam puta podizao trofej ABA lige koja ga je tri puta nagrađivala zvanjem defanzivnog igrača šampionata. Osvojio je i jedan ABA Superkup.

Pre Crvene zvezde igrao je još samo za FMP, od 2007. do 2011. godine, kada je i stigao među crveno-bele.

Bio je prepoznatljiv po čvrstoj odbrani, zaraznoj energiji i požrtvovanosti te smo često mogli da ga vidimo u prvim redovima kako se baca po loptu, a nisu mu bile strane ni trojke iz ćoška, kao ni zakucavanja po čeonoj liniji.

Lazić je tokom karijere bio i deo seniorske reprezentacije Srbije sa kojom je 2017. godine osvojio srebrnu medalju na Evropskom prvenstvu.