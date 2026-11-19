Ova NBA noć nije donela nikakva iznenađenja, već samo potvrdila da s Filadelfijom, Hjustonom i Memfisom treba ozbiljno računati ove sezone kada je reč o najvišim plej-of dometima.

Predvođeni Džoelom Embidom i Lebronom Džejmsom, Siksersi su stigli do trinaeste pobede u sezoni i četvrte u nizu. Oružje je u Fili položio Orlando, iako su pod naletom inspirisanog Franca Vagnera gosti s Floride odlično otvorili meč, imali plus 13 na kraju prve četvrtine i plus pet na isteku treće. Poslednji put Medžik je bio u prednosti na dva minuta do kraja, ali dalje od toga nisu mogli.