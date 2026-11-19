Embid i Durant ne haju za izazivače, Bogdanova noć za zaborav, Hezonja odličan u reketu
Vreme čitanja: 2min | čet. 19.11.26. | 04:08
Hjuston, Filadelfija i Memfis nastavili svoje pobedničke nizove
Ova NBA noć nije donela nikakva iznenađenja, već samo potvrdila da s Filadelfijom, Hjustonom i Memfisom treba ozbiljno računati ove sezone kada je reč o najvišim plej-of dometima.
Predvođeni Džoelom Embidom i Lebronom Džejmsom, Siksersi su stigli do trinaeste pobede u sezoni i četvrte u nizu. Oružje je u Fili položio Orlando, iako su pod naletom inspirisanog Franca Vagnera gosti s Floride odlično otvorili meč, imali plus 13 na kraju prve četvrtine i plus pet na isteku treće. Poslednji put Medžik je bio u prednosti na dva minuta do kraja, ali dalje od toga nisu mogli.
Izabrane vesti
Presudila je poslednja deonica koju je domaći tim dobio sa 29:19, za trijumf 121:116. Glavnu reč imao je Embid sa 26 poena, jedan od manje od Vagnera, ali je za razliku od ovoga, Embid imao ozbiljnu podršku u ostalim saigračima, pre svih Lebronu koji je dodao 22 za novu pobedu.
Baš kao i Embid i Džejms, Kevin Durant bio je ključna figura pobede Roketsa nad Indijanom. Podredio se timu i poveo ga do važnog trijumfa ne trošeći lopte, stavljajući sebe u službu tima i pobede. Jedan Siajakam, ma koliko raspoložen bio, nedovoljan je da ozbiljnije ugrozi najbolji tim jugozapadne divizije, za koji je vrlo skromnu partiju pružio naš Bogdan Bogdanović. Za 11 minuta na parketu, Bogdanović nije dao nijedan koš iz igre, uz jedno pogođeno slobodno bacanje. Nikola Jović dao je četiri poena u pobedi Hita nad nemoćnim Milvokijem u prvom duelu koji je Janis Adetokunbo igrao protiv svog bivšeg tima.
Konačno, u najneizvesnijem susretu prvog dela večeri, Memfis je slavio protiv Klivlenda 124:121 u neizvesnoj završnici. Uprkos porazu, Kavalirsi mogu biti zadovoljni partijom na krilima Donovana Mičela. Mario Hezonja ostavio je odličan utisak, pre svega svojom igrom pod obručem, uz 16 datih poena za 28 minuta provedenih na parketu.
NBA REZULTATI
Memfis - Klivlend 124:121
/Spenser 26 - Mičel 32/
Hjuston - Indijana 119:104
/Durent 21 - Siakam 24/
Filadelfija - Orlando 121:116
/Embid 26 - Vagner 27/
Majami - Milvoki 137:130
/Adetokumbo 27 - Jakučionis 20/