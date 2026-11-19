MAKABI TEL AVIV - DUBAI, 18.15

(Košarka, Evroliga)

Samo dva dana posle dramatičnog poraza od Olimpijakosa (95:97 posle produžetka), Makabi dočekuje Dubai, koji je u prethodnom kolu savladao Anadolu Efes sa 80:75. Izraelski tim ima svega tri pobede u 12 utakmica, dok je debitant iz Emirata na učinku 8-4. Makabi prosečno prima više od 91 poena po meču, pa je odbrana jedan od najvećih problema ekipe Odeda Kataša.

ŽALGIRIS - PANATINAIKOS, 19.00

(Košarka, Evroliga)

Jedan od derbija 13. kola Evrolige igra se u Kaunasu, gde se sastaju dve ekipe sa identičnim učinkom od osam pobeda i četiri poraza. Žalgiris je u seriji od pet trijumfa, a poslednji je ostvario posle produžetka protiv Bajerna (117:114). Panatinaikos, s druge strane, dolazi posle dva uzastopna poraza, od Barselone i Virtusa, pa će u Litvaniji pokušati da prekine negativan niz.

BAJERN - BASKONIJA, 20.00

(Košarka, Evroliga)

U Minhenu se sastaju dve ekipe iz donjeg dela tabele, Bajern sa učinkom 3-9 i Baskonija, koja ima samo jednu pobedu u 12 kola. Bavarci su u prethodnom kolu ubacili čak 114 poena Žalgirisu, ali su posle produžetka ipak poraženi sa 117:114. Baskonija je, takođe, propustila veliku priliku protiv Hapoela, pošto je u poslednju četvrtinu ušla sa sedam poena prednosti, a onda tu deonicu izgubila 11:21 i ostala na začelju Evrolige.

OLIMPIJA MILANO - FENERBAHČE, 20.30

(Košarka, Evroliga)

Pobedom nad Crvenom zvezdom (91:77), Olimpija je konačno prekinula negativan niz i stigla do tek drugog evroligaškog trijumfa u sezoni. Međutim, već dva dana kasnije u Milano dolazi Fenerbahče, koji je u prethodnom kolu deklasirao Asvel sa 115:81. Turski sastav je već u prvoj četvrtini napravio 20 poena razlike (32:12) i sada ima učinak 8-4, dok je italijanski predstavnik na skoru 2-10.

MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Oba tima daju gol u prvom poluvremenu, i tip GG3+ je odmah prošao

PARIZ - HAPOEL TEL AVIV, 20.45

(Košarka, Evroliga)

Pariz je uhvatio odličan ritam i pobedom na gostovanju Barseloni (89:86) stigao do petog uzastopnog evroligaškog trijumfa, čime je izjednačio broj pobeda i poraza (6-6). Hapoel je u prethodnom kolu savladao Baskoniju u Vitoriji sa 85:82 i sada ima učinak 7-5. Oba sastava postižu gotovo 90 poena po utakmici, a posebno je zanimljiv uspon Parižana, koji su posle sedam kola imali samo jednu pobedu, dok sada već ozbiljno konkurišu za mesto u plej-in zoni.

VALENSIJA - VIRTUS BOLONJA, 21.00

(Košarka, Evroliga)

Rasprodala je Valensija tim, prognoze nisu bile optimistične, a ona je na vrhu Evrolige. Igra nestvarno, izgleda da je do uređenog sistema. Deli prvo mesto sa Olimpijakosom, ima učinak od devet pobeda i tri poraza. U prošlom kolu je brejknula Partizan Mozzart Bet. Na noge joj dolazi Virtus iz Bolonje, italijanski klub je van zone plej-ina, ali je u prošlom kolu dobio Panatinaikos.

B. ŠELTON - R. HODAR, 14.00

(Tenis, Masters u Torinu)

Na startu završnog mastersa sezone Ben Šelton je bio uspešan, nadmudio je u tri seta Artura Fisa. Usledio je meč sa Aleksanderom Zverevom i glatko je izgubio. Prolaz može da obezbedi preko Rafaela Hodara, španski teniser je u Torinu pretrpeo dva poraza.

A. ZVEREV - A. FIS, 20.30

(Tenis, Masters u Torinu)

Strah i trepet je za sada Aleksander Zverev u Torinu. Čisti sve pred sobom na završnom mastersu sezone. Prvo je pomeo Rafaela Hodara, pa Bena Šeltona. Nije im prepustio ni set. Sada će mu na crtu stati Artur Fis. Francuz ima pobedu i poraz, novi trijumf mu je preko potreban, a hoće li proći zavisiće i od toga šta uradi Amerikanac. Trenutno ima slabiji set-količnik.

KJELCE - BARSELONA, 18.45

(Rukomet, Liga šampiona)

Odigrana su dva kola u rukometnoj Ligi šampiona i u jednoj od dve grupe situacija se iskristalisala. Tri kluba imaju tri pobede, a među njima je Barselona. Dva puta je tukla Dinamo iz Bukurešta na startu takmičenja. Katalonski klub sada očekuje duel sa Kjelseom, a poljski sastav je u dva navrata morao da čestita Magdeburgu.