Gde god stane, kratko ostane: Nije se ni ohladio majski otkaz iz Fenera, a već je stigao novi

Tedesko je u utorak stigao u Kasteldebole na razgovor sa čelnicima kluba, gde su ga čekali Marko Di Vajo, Đovani Sartori i Fenući. Prema informacijama iz Italije, sastanak nije doneo približavanje stavova niti uverenje da trener može brzo da promeni smer u kojem ekipa ide. Bolonja je zato presekla.

Posebno je bolan način na koji se sve završava kada se uzme u obzir da se Tedesko tek proletos neslavno rastao sa Fenerbahčeom. U Istanbul je stigao sa velikim očekivanjima, ali nikada nije uspeo potpuno da kupi ni navijače ni fudbalsku javnost.

Dodatni teret predstavljale su i njegove ranije reči o Fatihu Terimu, čoveku koji u turskom fudbalu ima gotovo mitski status, ali pre svega kao jedna od najvećih legendi Fenerovog najvećeg rivala Galatasaraja. Tedesko nije krio poštovanje i divljenje prema Terimu, što mu u najvećem delu navijačke baze Fenerbahčea svakako nije pomagalo da bude prihvaćen.

A rezultati mu nisu dali argument kojim bi mogao da utiša bilo kakvu sumnju. Fenerbahče pod njegovim vođstvom nije napravio očekivani iskorak, poverenje je nestalo i Tedesko je proletos napustio klub. Nova šansa stigla je vrlo brzo u Bolonji, ali se ni tu nije dugo zadržao. Četiri utakmice bile su dovoljne da se upale svi alarmi.

Poraz od Napolija na stadionu Dijego Armando Maradona posebno je zabrinuo rukovodstvo. Bolonja je delovala bezidejno, bez energije i bez konkretnog odgovora, dok je dodatnu pažnju izazvala odluka da protiv Napolitanaca iz ekipe bude izostavljen Lukaš Skorupski.

Sve to došlo je samo nekoliko dana nakon što su igrači javno pokušavali da pokažu da svlačionica nije okrenula leđa treneru. I Nikolo Kambijagi i Jens Odgor govorili su o jedinstvu ekipe i želji igrača da prihvate Tedeskove taktičke ideje. Nije pomoglo. Klub više ne želi da čeka ni utakmicu sa Torinom, koja je prethodno pominjana kao moguća poslednja šansa za trenera.

A naslednik je praktično već spreman. Prvi izbor Bolonje je Rafaele Paladino, nekadašnji trener Monce, Fiorentine i Atalante, koji bi, ukoliko administrativni i ugovorni detalji budu brzo završeni, već veoma brzo mogao da odradi prvi trening sa novim timom. U Bolonji veruju da bi Paladinov fudbal trebalo mnogo prirodnije da se nadoveže na ono što je ekipa igrala prethodnih sezona i da vrati identitet izgubljen tokom veoma kratke Tedeskove ere.

Za Tedeska, međutim, ostaje mnogo neprijatnija slika. Proletos je otišao iz Fenerbahčea posle neuspešne epizode i bez poverenja navijača, nekoliko meseci kasnije dobio je priliku za novi početak u Italiji, a sada je i Bolonja izgubila strpljenje gotovo čim je sezona počela. Od Istanbula do Bolonje, drugi otkaz za samo nekoliko meseci i još jedan mandat koji je završen mnogo ranije nego što je planirano.