Šta zna dete sa 16 kako je to kad boli kičma: Dauman pogurao Arsenal i napravio posao kiropraktičaru
Vreme čitanja: 4min | uto. 15.09.26. | 22:51
Supertalentovano krilo Tobdžija pomeralo pršljenove Kipreu i Nunjesu iz Ipsviča…
Okovi su zbačeni, nema više stega, ama baš ništa ne guši Arsenal. Lagano krstari kroz prvi deo sezone, prolazi kroz utakmice i preko prepreka kao da ništa jednostavnije ne postoji. Moći će i te kako na Emirejtsu da budu zadovoljni kada dođe reprezentativna pauza, ako londonski klub ne uprska protiv Brajtona, jer je potučen Mančester Siti u Komjuniti šildu, nanizane su pobede u Premijer ligi, uspešan je start u Ligi šampiona, a i u Liga kupu.
Ide apsolutno sve kao po loju, samo klizi, a danas su klizali i igrači Ipsviča. Padali su kao kegle. Bacao ih je Maks Dauman, dete koje je lansirao Mikel Arteta i od koga u Londonu očekuju u narednom periodu da eksplodira i napad učini još ubojitijim. Na momente je pravio rusvaj na Portman roudu i trasirao je put Tobdžijama do osmine finala u kup takmičenju, ono manje bitnijem za Engleze – 4:2 (2:0).
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Znali su navijači londonskog kluba da u njihovoj školi postoji dragulj, pre dve sezone je u Premijer ligi za igrače do 18 godina došao do brojke od 15 pogoka na isto toliko utakmica. Igrao je sa znatno mlađima i znao je da ih napravi smešnima. Kada se na to doda predan rad, Mikel Arteta nije imao dilemu…
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Pozvao je Maksa Daumana da radi sa prvim timom prethdone sezone, bacio ga je u vatru protiv Lidsa u Premijer ligi i – vratio mu je golom. Dozirao mu je minutažu, polako ga uvodio i pazio je da ne poleti. Nije, i čini se da bi u tekućoj sezoni mogao još više iz njega da izvuče. Da je u stanju da napravi dar-mar, pokazao je u Liga kupu protiv Ipsviča. Odbranu mu je vezao u čvor na početku utakmice i iz njega se nije izvukla.
Supertalentovano krilo Tobdžija je posle samo sedam minuta promenilo rezultat na semaforu tako što je ispomeralo pršljenove štoperu Sedriku Kipreu, a na njega je naleteo Marselino Nunjes – obojica su završili na travi sa bolnom grimasom, a lopta u mreži. Šta zna dete sa 16 godina kako je to kad boli kičma? Kada odraste i kada zađe u godine, možda će spoznati, a sada je nekom od kiropraktičara napravio posao.
Vrtelo se u glavi domaćina, nisu dovoljno brzo reagovali. Manje od deset minuta kasnije igrači Ipsviča su dopustili Brunu Gimaraisu da prvi dođe do lopte, a to je rezultiralo pogotkom Nonija Maduekea. Prvim u novoj sezoni i prvim uopšte posle bezmalo četiri meseca. Nije ga bilo od kraja maja i Kristal Palasa…
Arsenal je bio komforan, imao je prostor i za grešku, ali vreme je prolazilo i nije je pravio. Početkom drugog poluvremena Martin Subimendi je zagazio u kazneni prostor i gurnuo loptu, a Maks Dauman je otvorio stopalo i poslao ju je tamo gde je želeo. Već tada je manje-više sve bilo gotovo, ali su Tobdžije nastavile da gaze domaćina. Nametnuo je tim Mikela Artete tempo koji Ipsvič ni izbliza nije mogao da isprati i model je bio isti kao i u prvom delu utakmice: za nekih deset minuta izveden je novi blic-krig, a sa ivice šesnaesterca je Mikel Merino pogodio.
Hirurški precizan rez izveo je Mikel Merino i bilo je to sve od Arsenala. Dopustio je Ipsviču do kraja da se izigra na Portman roudu, čak i da preko Anisa Mehmetija i Čube Akpoma prepolovi zaostatak, ali ne i da ga ugrozi.
LIGA KUP ENGLESKE – PREOSTALI MEČEVI ŠESNAESTINE FINALA
Utorak
Portsmut - Barnsli 3:3 (2:2), penalima 7:6
/Leonard 19, Ormerod 27, 88 - Mekgihan 2, Kliri 40, 74/
Vest Hem - Fulam 2:3 (2:2)
/Morato 16, Pablo 45+2 - Munis 13, Palasios 37, Bob 78/
Ipsvič - Arsenal 2:4 (0:2)
/Mehmeti 62, Akpom 90+1 - Dauman 7, 47, Madueke 16, Merino 58/
Liverpul - Totenhem 3:1 (1:0)
/Makalister 21, Gakpo 54, Soboslaj 90+1 - Galager 69/
Reding - Brentford 1:2 (0:2)
/O'Konor 72 - Vilson 3, Karvaljo 45+1/
Sreda
20.45: (1,60) Everton (4,00) Vulverhempton (5,70)
20.45: (5,70) Flitvud (4,00) Šefild Junajted (1,60)
21.00: (3,05) Koventri (3,50) Aston Vila (2,25)
21.00: (1,83) Mančester Junajted (3,70) Brajton (4,20)
Četvrtak
20.30: (1,12) Mančester Siti (10,0) Norič (16,0)
***Kvote su podložne promenama