Šta zna dete sa 16 kako je to kad boli kičma: Dauman pogurao Arsenal i napravio posao kiropraktičaru

Znali su navijači londonskog kluba da u njihovoj školi postoji dragulj, pre dve sezone je u Premijer ligi za igrače do 18 godina došao do brojke od 15 pogoka na isto toliko utakmica. Igrao je sa znatno mlađima i znao je da ih napravi smešnima. Kada se na to doda predan rad, Mikel Arteta nije imao dilemu…

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Pozvao je Maksa Daumana da radi sa prvim timom prethdone sezone, bacio ga je u vatru protiv Lidsa u Premijer ligi i – vratio mu je golom. Dozirao mu je minutažu, polako ga uvodio i pazio je da ne poleti. Nije, i čini se da bi u tekućoj sezoni mogao još više iz njega da izvuče. Da je u stanju da napravi dar-mar, pokazao je u Liga kupu protiv Ipsviča. Odbranu mu je vezao u čvor na početku utakmice i iz njega se nije izvukla.

Supertalentovano krilo Tobdžija je posle samo sedam minuta promenilo rezultat na semaforu tako što je ispomeralo pršljenove štoperu Sedriku Kipreu, a na njega je naleteo Marselino Nunjes – obojica su završili na travi sa bolnom grimasom, a lopta u mreži. Šta zna dete sa 16 godina kako je to kad boli kičma? Kada odraste i kada zađe u godine, možda će spoznati, a sada je nekom od kiropraktičara napravio posao.