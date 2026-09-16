Utorak, 6.10.2026: Čuće se samo brujanje mase, tad u legendu odlazi Lionel Mesi

Predsednik Fudbalskog saveza Argentine Klaudio Tapija potvrdio je da je Mesi prihvatio poziv da upravo tog dana odigra poslednju utakmicu za Albiseleste.

"Pozvali smo najboljeg igrača na svetu, ikonu naše reprezentacije i našeg kapitena Lionela Mesija, kako bi 6. oktobra ovde u Argentini dobio oproštaj kakav zaslužuje. Taj dan će biti jedan od najemotivnijih u istoriji naše zemlje“, poručio je Tapija.

Tako će čovek koji je više od dve decenije bio sinonim za argentinsku reprezentaciju još jednom izaći pred svoju publiku. Još jednom plavo-bela desetka. Još jednom kapitenska traka. Još jednom Monumental. I onda kraj.

Argentina će tokom naredne reprezentativne pauze odigrati ukupno tri prijateljske utakmice. Seriju će otvoriti 30. septembra protiv Bolivije na stadionu Mario Alberto Kempes u Kordobi, a zatim se seli u Buenos Ajres. Na Monumentalu će 3. oktobra igrati protiv Burkine Faso, dok će tri dana kasnije uslediti meč koji će zaseniti sve ostalo - duel sa Beninom i oproštaj Lionela Mesija.

Mesijeva reprezentativna priča odavno je prestala da bude samo zbir golova, asistencija, rekorda i trofeja. Godinama je nosio teret poređenja sa Dijegom Maradonom, slušao priče da sa Argentinom nije isti igrač kao u Barseloni, gubio finala i nekoliko puta bio na ivici da digne ruke od svega. Posle poraza od Čilea u finalu Kopa Amerike 2016. čak je objavio povlačenje iz reprezentacije, ali se ubrzo vratio. I tek tada je počelo poslednje, najlepše poglavlje njegove priče u plavo-belom dresu.

Najpre je 2021. osvojio Kopa Ameriku i tako skinuo ogroman teret sa leđa. Godinu dana kasnije stigla je i Finalisima protiv Italije, a zatim ono što je čitava Argentina čekala još od 1986. godine. Svetsko prvenstvo. U Kataru 2022. Mesi je kao kapiten poveo Argentinu do titule prvaka sveta, bio centralna figura turnira i konačno zaokružio reprezentativnu karijeru trofejem koji mu je nedostajao više od bilo kog drugog.

Kasnije su stigli novi nastupi, nova slavlja i još jedno finale Svetskog prvenstvo 2026, posle kojeg je došao trenutak da se kaže - dosta. Ali poslednja stranica neće biti ispisana negde daleko od Argentine. Biće ispisana kod kuće. Pred desetinama hiljada ljudi koji su godinama pevali njegovo ime, slavili njegove golove, plakali zbog poraza i na kraju sa njim dočekali ono što je delovalo gotovo nedostižno.

A kada poslednji put izađe na teren u dresu Argentine, neće biti potrebno mnogo reči. Dovoljno će biti brujanje Monumentala. I svest da pred njima poslednji put za reprezentaciju igra čovek koji je odavno prestao da pripada samo jednom timu, jednoj generaciji ili jednoj epohi.