Sevale varnice i crveni kartoni, Sergej rešio utakmicu u Ligi šampiona (VIDEO)
Vreme čitanja: 2min | uto. 15.09.26. | 22:34
Srpski vezista strelac drugog gola za Al Hilal protiv Garafe, meč obeležio incident Krisensija Samervila i Ismaela Benasera - 2:1
U odličnoj formi nalazi se Sergej Milinković Savić. Vezista Al Hilala je već postigao pet golova na devet mečeva u svim takmičenjima za Al Hilal. Poslednji je došao večeras u meču Lige šampiona Azije protiv Al Garafe (2:1). Međutim, pre nego što je reprezentativac Srbije uspeo da zatrese mrežu gostujućeg tima, desio se ozbiljan incident.
Srbin je najpre video sukob između Krisensija Samervila i Ismaela Benasera. Sve se odigralo u 32. minutu, Holanđanin je prvo imao obračun sa bekom Al Garafe Abdulrahmanom Al Rašidijem i tom prilikom ga odgurnuo van terena. Benaser je reagovao u nameri da zaštiti saigrača i tu su krenule varnice između njega i Samervila. Srećom, umešali su se ostali igrači, pa je sprečen još teži incident. Samervil i Benaser su na kraju dobili direktne crvene kartone.
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Nije ovo nimalo uticalo na Sergeja, štaviše, on je bio taj koji je rešio utakmicu. Stasiti Srbin je u 72. minutu odlično reagovao na centaršut Rubena Neveša i glavom, uz malu pomoć štopera gostiju Sejdua Sanoa koga je lopta zakačila uspeo da se upiše u strelce.
Prethodno je Ruben Neveš u trećem minutu nadoknade prvog poluvremena pogodio iz penala koji je skrivio Abdulrahman Al Rašidi od koga je krenuo incident. Pokosio je Saimona Buabrea i dileme ije bilo. Na kraju, Sergej je izašao iz igre u 90. minutu i činjenica da igra u ovakvoj formi, i te kako može da raduje selektora Veljka Paunovića pred početak mečeva u Ligi nacija.