Sevale varnice i crveni kartoni, Sergej rešio utakmicu u Ligi šampiona (VIDEO)

U odličnoj formi nalazi se Sergej Milinković Savić. Vezista Al Hilala je već postigao pet golova na devet mečeva u svim takmičenjima za Al Hilal. Poslednji je došao večeras u meču Lige šampiona Azije protiv Al Garafe (2:1). Međutim, pre nego što je reprezentativac Srbije uspeo da zatrese mrežu gostujućeg tima, desio se ozbiljan incident.

Srbin je najpre video sukob između Krisensija Samervila i Ismaela Benasera. Sve se odigralo u 32. minutu, Holanđanin je prvo imao obračun sa bekom Al Garafe Abdulrahmanom Al Rašidijem i tom prilikom ga odgurnuo van terena. Benaser je reagovao u nameri da zaštiti saigrača i tu su krenule varnice između njega i Samervila. Srećom, umešali su se ostali igrači, pa je sprečen još teži incident. Samervil i Benaser su na kraju dobili direktne crvene kartone.