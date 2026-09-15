Bam-bam Soboslaj: Projektil iz voleja sa 30 metara, Liverpul produžio agoniju Totenhema

Popustio je Totenhem već u 21. minutu nakon što je odbrana Sparsa ponovila stare boljke iz prvenstva i ostavila previše slobodnog prostora. Kazna je stigla od čoveka koji je samo nekoliko dana ranije podigao prašinu u Liverpulu. Aleksis Mekalister, koji je javno priznao da je veoma tužan jer mu klub još nije ponudio novi ugovor dok su Dominik Soboslaj i Rajan Gravenberh dobili povišice, poslao je ponovo direktnu poruku upravi na terenu. Primio je loptu na ivici šesnaesterca, namestio se na desnu nogu i prelepim felšom pogodio sam gornji desni ugao nemoćnog Slovaka. Bio je to savršen odgovor Argentinca na to da previše traži od Liveprula i rani šok za zbunjene goste.

Prednost je duplirana u 54. minutu posle školske akcije Redsa koja je potpuno ogolila defanzivnu nesigurnost De Zerbijevog skupocenog tima. Ponovo je u glavnoj ulozi bio raspoloženi Mekalister, koji je pravovremenim pasom kroz sredinu kaznio loše postavljanje štopera i uposlio Kodija Gakpa. Robusni holandski napadač je pokazao vrhunsku klasu u situaciji jedan na jedan, sjajno se zagradio leđima prema golu, okrenuo svog čuvara na petoparcu i oštrim udarcem poslao loptu u mrežu slovačkog čuvara mreže. U tim trenucima delovalo je da se Sparsima, koji su pretrpeli žestoke kritike javnosti zbog očajne forme, sprema potpuni potop na Enfildu.

Međutim, tračak nade za uzdrmanog Italijana na klupi gostiju pojavio se ni iz čega u 69. minutu, i to kroz "istorijski" momenat za klub ove sezone. Nakon što su četiri prvenstvena meča odigrali bez postignutog pogotka i sa mizerna dva boda na tabeli, navijači iz Londona su konačno prekinuli jednomesečnu frustraciju.

Omar Marmuš je uputio oštar i neugodan centaršut iz kornera sa leve strane, a golman Liverpula Giorgi Mamardašvili je potpuno odleteo u prazno. Na pravom mestu našao se Konor Galager, koji je sa svega dva metra neometan glavom postigao prvi gol Totenhema u novoj takmičarskoj sezoni. Taj pogodak je nakratko uneo ogromnu dramu u finiš meča i naterao domaće da strepe za prolaz, sve dok na scenu u nadoknadi nije stupio Dominik Soboslaj.

LIGA KUP ENGLESKE – PREOSTALI MEČEVI ŠESNAESTINE FINALA

Utorak

Liverpul - Totenhem 3:1 (1:0)

/Mekalister 21, Gakpo 54, Soboslaj 90+1 - Galager 69/

Ipsvič - Arsenal 2:4 (0:2)

/Mehmeti 62, Akpom 90+1 - Daumen 7, 47, Madueke 16, Merino 58/

Vest Hem - Fulam 2:3 (2:2)

/Morato 16, Pablo 45+2 - Rodrigo Muniz 13, Palasios 37, Bob 78/

Reding - Brentford 1:2 (0:2)

/O'Konor 72 - Vilson 3, Karvaljo 45+1/

Piterboro - Barnsli 3:3 (2:2) penalima: 7:6

/Leonard 19, Ormerod 27, 88 - Mekgihan 2, Kleri 40, 74

Sreda

20.45: (1,60) Everton (4,00) Vulverhempton (5,70)

20.45: (5,70) Flitvud (4,00) Šefild Junajted (1,60)

21.00: (3,05) Koventri (3,50) Aston Vila (2,25)

21.00: (1,83) Mančester Junajted (3,70) Brajton (4,20)

Četvrtak

20.30: (1,12) Mančester Siti (10,0) Norič (16,0)

***Kvote su podložne promenama