Rezzime dana (utorak): Premijerligaši bez greške u Liga kupu

ZAOKRUŽENO

AL AHLI KAIRO - ABU KAIR (tip 1, kvota 1,22) - rezultat 2:0

Potpuno su Egipćani opravdali ulogu favorita. Posle pet utakmica od početka prvenstva još uvek ne znaju za poraz, a ovog puta kobni su bili za Abu Kair, koji je sada vezao četiri poraza i nalazi se na 17. poziciji. Mrežu gostiju Al Ahli je načeo u 16. minutu, a rezultat se nije menjao sve do 93, kada je stavljena tačka na utakmicu.

AJAKS – VILJEM DRUGI (tip 1, kvota 1,12) – rezultat 5:1

Ušao je Ajaks u meč kao apsolutni favorit i od samog starta nametnuo jak pritisak. Viljem je nekako odolevao naletima tima iz Amsterdama sve do 41. minuta, kada je Klasen načeo mrežu gostiju, a od tog trenutka usledila je potpuna dominacija domaćina. Brojao je Ajaks do pet, baš kao i u prethodnom kolu protiv Fortune, dok je Viljem do kraja uspeo samo da ublaži poraz jednim pogotkom.

NJU SEJNTS - FLINT JUNAJTED (tip 1, kvota 1,08) - rezultat 5:0

Pokazao je šampion Velsa zašto vlada ligom. Ispustili su tri boda u prvom kolu, a onda počeli da melju sve pred sobom i pobedom protiv Flint Junajteda stigli do osmog trijumfa u nizu. Neizvesnosti praktično nije ni bilo, pošto su već na poluvremenu imali tri gola prednosti, a do kraja su samo potvrdili dominaciju sa još dva gola.

REDING – BRENTFORD (tip 2, kvota 1,22) – rezultat 1:2

Nije se ni očekivalo da će trećeligaš predstavljati veći problem za Brentford u Liga kupu, a favorit je već u prvom poluvremenu stigao do dva gola prednosti. Reding, ipak, nije došao da se preda bez borbe i u nekoliko navrata ozbiljno je zapretio. Na kraju je uspeo samo da ublaži poraz jednim pogotkom za konačnih 1:2 i prolaz.

IPSVIČ – ARSENAL (tip 2, kvota 1,25) – rezultat 2:4

Ide apsolutno sve kao po loju, samo klizi, a danas su klizali i igrači Ipsviča. Padali su kao kegle. Bacao ih je Maks Dauman, dete koje je lansirao Mikel Arteta i od koga u Londonu očekuju u narednom periodu da eksplodira i napad učini još ubojitijim. Na momente je pravio rusvaj na Portman roudu i trasirao je put Tobdžijama do osmine finala u kup takmičenju, ono manje bitnijem za Engleze.

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LIVERPUL - TOTENHEM (tip 1, kvota 2,00) - rezultat 3:1

Četiri kola u Premijer ligi, mizerna dva boda na kontu i talas žestokih kritika na račun Roberta De Zerbija, to je bila sumorna realnost Totenhema pre nego što su zakoračili na Enfild, a nakon ove večeri potonuli su u još dublji kanal. Liverpul je slavio 3:1 (1:0) i eliminisao Spurse iz Liga kupa u šesnaestini finala, a utakmicu je potpuno obeležio Dominik Soboslaj spektakularnim golom u nadoknadi.

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FJORENTINA – PIZA (tip 1, kvota 1,37) – rezultat 3:0

Nisu najbolje otvorili sezonu u Fjorentini. U prva tri kola ostali su bez ijednog boda, a onda im je u četvrtom kolu kao poručena stigla poslednjeplasirana Venecija, protiv koje su konačno upisali prvu pobedu. Sledeća meta bila je Piza, član Serije B, u Kupu Italije. Ljubičasti ponovo nisu izgledali naročito dominantno, ali su na kraju stigli do ubedljivih 3:0 protiv nemoćnog rivala. Dve vezane pobede možda su upravo ono što im je bilo potrebno da uhvate zalet za nastavak sezone.

ELČE – REAL MADRID (tip 2, kvota 1,20) – rezultat 2:3

Možda nikog nije oduševio, ali vala nije zaslužio ni da mu se mikroskopom traže propusti. Čitajući španske medije stiče se utisak da se samo čeka loša partija ili rezultatski kiks, pa da krene rafalna paljba po Žozeu Murinju. Čak i kad Real pobeđuje, nije „dovoljno dobro“. Kao da je potrebno da bude 10:0 na svakoj utakmici, pa da publika, javnost i novinari odlože oružje i manu se kritika. Valjda nekad može da se pohvali ono što čini povratnik na klupu kraljevskog kluba, kao što je, recimo, pobeda na gostovanju Elćeu u šestom kolu La Lige.

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PRECRTANO

ALAVES - VALENSIJA (tip 1, kvota 1,72) - rezultat 0:1

Dogorelo je do nokata. Kad je tako, Valensija je u jednom danu smenila i sportskog direktora i šefa stručnog štaba, tako osvežena otišla na megdan opasnom Alavesu (pre ovog meča dobio sva tri u Vitoriji) i kući se vraća pevajući, jer je napokon ostvarila premijernu pobedu u sezoni. Tek u šestom kolu, ali se makar situacija u klubu razvedrila.

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MIDLZBRO - MILVOL (tip 1, kvota 1,45) - rezultat 2:2

Nije Midlzbro uspeo da opravda ulogu favorita protiv Milvola, iako je tokom većeg dela meča izgledao bolje na terenu. Gosti su, međutim, do 36. minuta već stigli do dva gola prednosti. Domaćin nije uspeo da napravi potpuni preokret, ali nije ni dozvolio Milvolu da odnese sva tri boda, pa je do kraja uspeo da stigne do utešnog remija.