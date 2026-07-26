Licitacija “teškaša” za Diomandea: Realu ni 120.000.000 neće biti dovoljno, na potezu PSŽ

Prvi je probao Liverpul ponudom od 100.000.000 evra (od kojih je 20.000.000 kroz bonuse) u toku Mundijala i glatko je odbijen. Pominjali su se i Mančester Siti i Arsenal kao zainteresovani, ali je najozbiljnije delovao PSŽ. Prvak Evrope je prvo napravio usmeni dogovor sa Diomandeom oko ugovora do 2031. godine, spremio oko 100.000.000 evra za Lajpcig i potom dobio najgoru moguću konkurenciju – Real Madrid!

Realova prva ponuda teška 90.000.000 evra fiksno i 10.000.000 kroz bonuse nije mogla da prođe, ali je otvorila licitaciju. Lajpcigova prva namera je bila da tera do 120.000.000 evra, ali sada im se ukazala šansa da uvedu dva moćna kluba u licitaciju i traže oko 130.000.000 evra za reprezentativca Slonova.

U međuvremenu je i Real postigao dogovor oko ličnih uslova sa Diomandeom, tako da se sada samo čeka ko će većom ponudom slomiti otpor Lajpciga.

Iz Španije stižu vesti da je spremna i druga Realova ponuda u visini od oko 120.000.000 evra. Ali, Lajpcig ne žuri i čekaće novi predlog iz Pariza. Pogotovo što je Bredli Barkola odbio produžetak ugovora i cela Evropa zna da će PSŽ morati da ga proda. I da im je Diomande sada još potrebniji.

Lajpcig je poznat i kao klub koji voli bonuse prilikom prodaje najboljih igrača, što se videlo prilikom prodaja Ćavija Simonsa, Joška Gvardiola, Benija Šeška, Danija Olma… Lajpcig bi pristao na fiksni deo od 120.000.000 evra ako zainteresovana strana ponudi pride i neke realne bonuse.

Na potezu je Pari Sen Žermen. Da li prvak Evrope može da nadmaši Real Madrid i pošalje bogatiju ponudu u istočnu Nemačku? Ili će spustiti loptu i okrenuti se rezervnoj opciji u vidu Magesa Aklijuša iz Monaka. Kneževi za svoj biser traže 70.000.000 evra, PSŽ je do sada nudio 40.000.000 i spreman je da ide do 50.000.000. Ipak, Diomande ostaje primarna meta…

U Lajpcigu zadovoljno trljaju ruke, ali i u Leganesu iz kojeg je brzonogi dribler letos stigao u Nemačku. Madridskom klubu pripada 10 odsto od profita od narednog transfera. Kada se oduzme plaćena osnovica od 20.000.000 evra, ostaje da će Leganesu pripasti 10 odsto od 100.000.000 ili 110.000.000 evra koliko će iznositi čista zarada Lajpciga.