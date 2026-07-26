Tajna uspeha Španije: Potrebni su vam dobri ljudi, koji će biti 52 dana u kampu i neće se žaliti što ne igraju

Strateg svetskih prvaka je dao opširan intervju za list AS, a mi smo izvukli nekoliko najinteresantnijih pitanja i odgovora.

Šta pomislite kada čujete da je ovo Svetsko prvenstvo Luisa de la Fuentea?

“Pa, zacrvenim se koliko mi je neprijatno. Voleo bih da sve podsetim da je ovo bio Mundijal jedne sjajne ekipe”.

Kako se osvaja Svetsko prvenstvo sa samo jednim primljenim golom? Kako vi vidite taj podatak?

“Imali smo samo deset udaraca u okvir našeg gola tokom celog turnira. To je zato što imamo veoma dobro razvijen i postavljen sistem odbrane. Ekipa se brani kolektivno na spektakularan način. To je jedanaest igrača koji igraju odbranu. Mi smo veoma izbalansiran tim, jer ako pogledate našu statistiku, videćete i da dajemo mnogo golova. Postigli smo ih mnogo, a primili samo jedan. Na 50 utakmica postigli smo više od 100 golova, a primili vrlo malo”.

Da li su vam se javljale neke sumnje tokom Svetskog prvenstva?

“Nijedna. Čak ni posle prve utakmice. Nisam pratio šta se priča u javnosti, više mi prija i daje mi mir kada to ne pratim. I posle prve utakmice smo znali da je sve proces. Ako ti jednog dana nedostaje inspiracije, a protivnik je ima... Ekipa je rasla, malo po malo, bivala sve bolja svakog dana. I sve to uz izuzetnu atmosferu: za 52 dana nismo imali nijedan jedini problem. To je veoma teško postići”.

Verovatno je pomoglo i to što selektor Španije poznaje ove igrače maltene od njihove 16. godine.

“Naravno, to je bilo ključno. Na primer, Unai Simon, Mikel Merino, Rodri... To je generacija sa kojom smo počeli još 2015. godine. Pre toga sam trenirao Markosa Ljorentea u drugim kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo. Deluje kao da je ta generacija sa kojom smo počeli kada su imali 16-17 godina sada zaokružila svoj put. Finale Svetskog prvenstva je bilo 19. jula 2026. a tačno 11 godina ranije bili smo šampioni sa reprezentacijom do 19 godina u Grčkoj”.

Kakve sličnosti vidite između reprezentacije iz 2010. godine i ove sada? Da li i dalje igramo tiki-taku?

“Fudbal se mnogo promenio za ovih 16 godina. Imamo isti model, ali smo svesni da je evoluirao. Nisam ljubitelj izraza i klišea kao što je tiki-taka. Razumem zašto se koriste, ali se meni ne sviđaju. Mislim da je bolje “fudbal sa posedom”. Tiki-taka ponekad zvuči kao da ima pogrdno značenje. Ali, to jeste nešto što je duboko usađeno u španski fudbal. Najpre u klubovima. A, reprezentacija je ta koja je učvrstila tu ideju i dala joj široko priznanje. Iako je potekla iz klubova. Nije ni moglo da bude drugačije, pošto reprezentacija odatle uzima igrače”.

Kao što ste uvek govorili, tražite igrače koji su ujedno dobri ljudi.

“To nije kontradiktornost. Proveli smo sada 52 dana zajedno, 45 dana na Olimpijskim igrama, 43 dana sa U21 reprezentacijom... Što se tiče toga da budu dobri ljudi, pa bio bih iznenađen da neko ne želi dobrog čoveka za saigrača. Mislim da to putovanje čini sigurnijim. To nije nespojivo sa kvalitetom, karakterom ili borbenošću. Mi samo mešamo te stvari. Ja se osećam mnogo sigurnije kada sam sa dobrim ljudima. Toliko dugo radim sa mlađim kategorijama da većinu igrača poznajem jako dobro. Zovem ih “sirov materijal”. Poznajem ih u dušu i znam ko su ti igrači koji vas neće izneveriti, koji se neće žaliti ako su u kampu 52 dana, a ne odigraju ni minut. Znam kakvi su to ljudi”.

Da li već gledate ka Svetskom prvenstvu 2030. godine?

“Nadam se da ću ponoviti ovo iskustvo za četiri godine, jer je ovo izdanje bili jedinstveno. Zbog sreće, iskustva, uživanja u takvom iskustvu koje deli čitava zemlja. Razmišljanje o Svetskom prvenstvu 2030. godine? Ja samo gledam kratkoročno. Ono na šta smo fokusirani je septembar. To nam je najvažnije. Razmišljamo samo o narednom takmičenju”.