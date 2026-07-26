Malkolm zvanično napustio Hapoel, pa se uputio prema Istanbulu
Vreme čitanja: 2min | ned. 26.07.26. | 13:13
Nakon jedne sezone u Tel Avivu krilni košarkaš promeniće sredinu
Posle odlaska Džonatana Motlija u Crvenu zvezdu, Hapoel iz Tel Aviva ostao je bez još jednog igrača iz prošlosezonskog sastava. Izraelski klub zvanično je potvrdio rastanak sa Kolinom Malkolmom, a grčka Gazeta piše da bi krilni igrač karijeru trebalo da nastavi u Anadolu Efesu.
Turski velikan nastavlja sa ozbiljnom rekonstrukcijom tima pred novu sezonu, a Malkolm će postati šesto pojačanje tima iz Istanbula, nakon što su već ozvaničeni Majk Džejms, Bruno Fernando, Metju Strazel, Dario Šarić i Santi Justa.
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Krilni košarkaš proveo je jednu godinu u dresu Hapoela i bio deo istorijske debitantske evroligaške sezone za klub iz Izraela. U 40 utakmica u elitnom takmičenju prosečno je beležio 6,8 poena, 3,6 skokova i jednu asistenciju, uz odličnih 41,7 posto šuta za tri poena. U izraelskom prvenstvu odigrao je 12 utakmica i postizao 8,3 poena, četiri skoka i 1,1 asistenciju po utakmici.
Za Hapoel, Malkolm je samo još jedan u nizu odlazaka. Uz Motlija put Beograda otišao je i Kris Džons, a pored dvojca koji ćemo naredne sezone gledati u dresu Crvene zvezde, tim su napustili i Kesler Edvards, Levi Rendolf i Jam Madar koji je obukao dres njihovog najvećeg rivala, Makabija.
Hapoel aktivno traži nove igrače, dosad su klub došli Amir Kofi, Zek Ledej, Tomas Satoranski i Kadim Karington, dok su ugovore produžili Den Oturu, Iš Vejnrajt, Tai Odijase, Antonio Blejkni i Elajdža Brajant. Situacija oko Tamira Blata se malo zakomplikovala. Plejmejker je imao sve dogovoreno s Crvenima, da bi potom došlo do nesuglasica unutar stručnog štaba Hapoela o njegovom angažmanu.