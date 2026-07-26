Malkolm zvanično napustio Hapoel, pa se uputio prema Istanbulu

Posle odlaska Džonatana Motlija u Crvenu zvezdu, Hapoel iz Tel Aviva ostao je bez još jednog igrača iz prošlosezonskog sastava. Izraelski klub zvanično je potvrdio rastanak sa Kolinom Malkolmom, a grčka Gazeta piše da bi krilni igrač karijeru trebalo da nastavi u Anadolu Efesu.

Turski velikan nastavlja sa ozbiljnom rekonstrukcijom tima pred novu sezonu, a Malkolm će postati šesto pojačanje tima iz Istanbula, nakon što su već ozvaničeni Majk Džejms, Bruno Fernando, Metju Strazel, Dario Šarić i Santi Justa.