Zakuvalo se u Parizu: Barkola odbio povećanje plate i pregovore oko novog ugovora
Vreme čitanja: 2min | ned. 26.07.26. | 13:25
Odlično krilo ne vidi sebe na Parku prinčeva u budućnosti, Pari Sen Žermen traži najmanje 120.000.000 evra
Pari Sen Žermen nije u dugoročnim planovima Bredlija Barkole, koji očigledno želi da napusti Grad svetlosti i oproba se u novoj sredini. To se može zaključiti nakon informacija koje je plasirao ugledni L’Ekip, koji kaže da je francuski reprezentativac posle nekoliko meseci razmišljanja doneo konačnu odluku da ne prihvati ponudu kluba i stavi tačku na pregovore o produžetku saradnje, uprkos tome što je finansijska ponuda kluba bila izuzetno izdašna. Aktuelni ugovor sa pariskim klubom ističe mu 2028. godine, a L’ekip navodi da Pari Sen Žermen na ime obeštećenja zahteva najmanje 120.000.000 evra
Isti izvor navodi da je ova odluka pre svega sportske prirode. Barkola nije želeo da produži ugovor u okolnostima u kojima nalazi u ulozi prve alternative, razočaran što je one najvažnije utakmice u poslednje dve sezone, a to su finala Lige šampiona, započinjao sa klupe za rezervne igrače.
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Ova L’Ekipova informacija prirodno je otvarila pitanje njegovog odlaska već tokom aktuelnog prelaznog roka, mada će situacija zavisiti od više faktora. Interesovanje su već pokazali Liverpul, Arsenal i Bajern Minhen, dok je odbacio mogućnost prelaska u Čelsi. Njegov status ovog leta zavisiće i od kretanja na evropskom tržištu krilnih igrača, a pre svega od budućnosti Jana Diomandea. Za zvezdu Lajpciga, koji je bio primarna meta Parižana na fudbalskom tržištu, ozbiljno je zainteresovan i Real Madrid, tako da ne treba očekivati ekspresna rešenja. Ukoliko PSŽ dobije 120.000.000, sigurno će ih investirati u kupovinu reprezentativca Obale Slonovače.
Barkolu nekako svi pravci vode ka Enfildu. Liverpul traži neku vrstu naslednika Mohameda Salaha, što znači bi Francuz dobio ulogu i važnost na terenu koji mu fali u Parizu. Takođe, tu su mu i sunarodnoci Žeremi Žake i Ugo Ekitike, što nije mala stvar u smislu adaptacije na novu sredinu i mentalitet.
Bredli je u Pariz stigao kao čudo iz Liona na leto 2023. godine za obeštećene od 45.000.000 evra, a do sada je upisao 152 nastupa, uz 39 golova i 37 asistencija u dresu Svetaca. Prošle sezone je upisao 49 nastupa u svim takmičenjima, ali je četvrtfinale, polufinale i finala Lige šampiona kretao sa klupe za rezervne igrače. Na Mundijalu je imao važnu ulogu u rotaciji kod Didijea Dešana, postigao je tri gola i upisao asistenciju, što mu je očigledno dalo jasnu sliku da zaslužuje važniju ulogu i u timu.