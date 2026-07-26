Zakuvalo se u Parizu: Barkola odbio povećanje plate i pregovore oko novog ugovora

Pari Sen Žermen nije u dugoročnim planovima Bredlija Barkole, koji očigledno želi da napusti Grad svetlosti i oproba se u novoj sredini. To se može zaključiti nakon informacija koje je plasirao ugledni L’Ekip, koji kaže da je francuski reprezentativac posle nekoliko meseci razmišljanja doneo konačnu odluku da ne prihvati ponudu kluba i stavi tačku na pregovore o produžetku saradnje, uprkos tome što je finansijska ponuda kluba bila izuzetno izdašna. Aktuelni ugovor sa pariskim klubom ističe mu 2028. godine, a L’ekip navodi da Pari Sen Žermen na ime obeštećenja zahteva najmanje 120.000.000 evra

Isti izvor navodi da je ova odluka pre svega sportske prirode. Barkola nije želeo da produži ugovor u okolnostima u kojima nalazi u ulozi prve alternative, razočaran što je one najvažnije utakmice u poslednje dve sezone, a to su finala Lige šampiona, započinjao sa klupe za rezervne igrače.