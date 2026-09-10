LIGA ŠAMPIONA - UŽIVO: Fenerbahče - Roma 0:1, PSV - Šahtjor 0:1 (poluvreme)

Mozzart Relax - Pravi dobitni tiket: Nova generacija dobitnih tiketa i rane isplate!

LIGA ŠAMPIONA - PRVO KOLO

UŽIVO KVOTE!!!

LIGA ŠAMPIONA – 1. KOLO

Četvrtak

Fenerbahče - Roma 0:1 (0:1) MOZZART RELAX

/Kristante 39/

Fenerbahče (4-3-3): Ederson - Muldur, Škrinijar, Ake, Braun - Juksek, Kante, Elmaz - Grinvud, Murići, Akturkoglu

Roma (3-4-2-1): Svilar - Ermoso, Endika, Manćini - Vesli Franka, Kone, Kristante, Renš - Soule, Dibala - Malen

PSV - Šahtjor 0:1 (0:1)

/Mendoza 45+1/

PSV (4-3-3): Kovar - Dest, Gertuida, Obispo, Kostić - Til, Sano, Vaner - Perišić, Pepi, Van Bomel

Šahtjor (4-1-4-1): Riznik - Pedro Enrike, Matvijenko, Bondar, Tobijas - Očeretko - Mendoza, Isake, Marlon Gomes, Alison - Kaua Elijas

21.00: (1,08) Bajern (11,0) Bode Glimt (21,0) MOZZART RELAX

21.00: (1,95) Komo (3,50) RB Lajpcig (3,90)

21.00: (1,10) Mančester Junajted (10,0) Sabah (19,0) MOZZART RELAX

21.00: (2,70) Slavija (3,40) Lans (2,60) MOZZART RELAX

***Kvote su podložne promenama

Utorak

AEK Atina - LASK Linc 1:0 (1:0)

/Marin 21/

Klub Briž - Aston Vila 2:3 (1:3)

/Vetlesen 19, Trezoldi pen 61 - Mekgin 11, Buendia 22, Džekson 43/

Real Madrid - Inter 2:1 (2:0)

/Embape 14, Valverde 23 - Augusto 77/

Borusija Dortmund - Viljareal 3:2 (0:0)

/Veiga ag 53, Girasi 80, 85 pen - Murinjo 66, Girasi ag 90+3/

Porto - Mančester Siti 0:2 (0:0)

/Haland 47, 90+1/

Lil - Betis 2:3 (2:1)

/Ueda 12, Aleksandro 36 - Bartra 33, 49, Perot 53/

Sreda

Barselona – Fajenord 5:1 (2:0)

/Rafinja 3, 57, Adejemi 22, Jamal 77, Žezus 85 – Stajn 82/

Štutgart – Viking 3:1 (3:1)

/Demirović 20, 26, 32 – Tripić 22/

Liverpul – Atletiko 2:1 (1:1)

/Soboslaj 40, Makalister 50 – Ljorente 17/

Napoli – Arsenal 0:1 (0:0)

/Edegor 75/

PSŽ - Slovan Bratislava 6:1 (3:0)

/Dembele 17, 23, Tores 31, 47, 57, Ruiz 87 – Kamara 51/

Sporting – Galatasaraj 3:1 (1:1)

/Katamo 27, Suarez 57, Zalazar 63 – Injasio 5ag/