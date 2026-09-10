Voša dovela krilo iz Vršca

Ispadanjem FK Kabela iz Prve lige Srbije prošle sezone i gašenjem Mladosti Gat, jasno je bilo da je Vojvodina morala da pronađe novu filijalu u drugom rangu srpskog fudbala. Lale su nove partnere pronašle u OFK Vršcu, klubu čiji je novi sponzor od ove sezone jedna od firmi prvog čoveka Vojvodine Dragoljuba Zbiljića, i Boru, rodnom gradu aktuelnog Vošinog predsednika.

Saradnju sa ekipom iz južnog Banata dve ekipe ovekovečile su tako što je iz Novog Sada u Vršac na pozajmicu došao Srđan Bašić, a sada je došao red i za transfer u povratnom smeru. Naime, novo pojačanje Lala je 19-godišnje levo krilo Novak Gojkov, koji je ove sezone upisao već tri asistencije za Vrščane.