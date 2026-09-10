Voša dovela krilo iz Vršca
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Vreme čitanja: 1min | čet. 10.09.26. | 17:38
Talentovani Novak Gojkov potpisao je četvorogodišnji ugovor sa Starom damom
Ispadanjem FK Kabela iz Prve lige Srbije prošle sezone i gašenjem Mladosti Gat, jasno je bilo da je Vojvodina morala da pronađe novu filijalu u drugom rangu srpskog fudbala. Lale su nove partnere pronašle u OFK Vršcu, klubu čiji je novi sponzor od ove sezone jedna od firmi prvog čoveka Vojvodine Dragoljuba Zbiljića, i Boru, rodnom gradu aktuelnog Vošinog predsednika.
Saradnju sa ekipom iz južnog Banata dve ekipe ovekovečile su tako što je iz Novog Sada u Vršac na pozajmicu došao Srđan Bašić, a sada je došao red i za transfer u povratnom smeru. Naime, novo pojačanje Lala je 19-godišnje levo krilo Novak Gojkov, koji je ove sezone upisao već tri asistencije za Vrščane.
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Reč je o nekadašnjem đaku Crvene zvezde, koji je nosio i dresove OFK Beograda Mozzart Beta i Grafičara, a zanimljivo je da, iako je Gojkov rođen 2005. godine, na svom kontu ima preko 50 nastupa u prvoligaškom društvu.
Gojkov je potpisao ugovor sa Lalama do 2030. godine, ali će ostati da nastupa za OFK Vršac na dvojnoj registraciji. U budućnosti ostaje da se vidi da li će momak iz Vrbasa dobiti konkretnu priliku u prvom timu Vojvodine.
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