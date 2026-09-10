Arsenal sprema krunu svom arhitekti: Novi ugovor pitanje trenutka, zarada raste na preko 15.000.000

Ni sam Arteta nije ostavio mnogo prostora za dilemu kada je prošlog meseca govorio o svojoj budućnosti.

"Svi se osećaju prijatno i tajming ugovora neće predstavljati problem, jer je moja želja svakako da ostanem ovde. Veoma sam srećan, a moj osećaj je da klub želi isto. Zato se sve odvija veoma prirodno“, poručio je Španac.

Sličnu poruku poslao je i izvršni direktor Arsenala Ričard Garlik, koji je poručio da je samo pitanje vremena kada će novi ugovor biti ozvaničen. A kada Arteta stavi potpis na papir, trebalo bi da postane i jedan od najplaćenijih fudbalskih trenera na svetu. Njegov aktuelni ugovor donosi mu oko 10.000.000 funti godišnje, uz dodatnih 5.000.000 funti bonusa (to je 11.630.000 evra + 5.820.000 evra) ukoliko Arsenal izbori plasman u Ligu šampiona, dok se očekuje da će novi sporazum značajno poboljšati te uslove. Dakle, nema sumnje da će Arteta u budućnosti inkasirati preko 15.000.000 funti fiksno, nezavisno od ostalih bonusa, dok bi sa njima ugovor mogao da naraste i na čak 20.000.000 funti.

Za Arsenal je posebno važno da celu priču završi što pre, pošto je Špancu do isteka sadašnjeg ugovora ostalo još samo devet meseci. I teško je pronaći osobu na Emiratima koja bi danas ozbiljno mogla da zamisli klub bez njega. Arteta je Arsenal preuzeo krajem 2019. godine, u trenutku kada je nekadašnji redovni učesnik Lige šampiona bio daleko od evropske elite. Tokom narednih godina potpuno je promenio izgled ekipe, mentalitet i hijerarhiju unutar kluba, a prošle sezone predvodio je Tobdžije do prve titule prvaka Engleske posle 22 godine.

Arsenal je ušao u novu sezonu kao glavni favorit za odbranu domaće krune, dok se klub sve ozbiljnije posmatra i kao kandidat da konačno osvoji prvu Ligu šampiona u svojoj istoriji. Uspeh je Arteti doneo i ogromnu moć. Španac je danas bez dileme najuticajnija fudbalska figura u Arsenalu, na način koji u određenoj meri podseća na period Arsena Vengera. Gotovo nijedna velika odluka koja se tiče prvog tima ne donosi se bez njegovog odobrenja.

Njegov uticaj posebno se video tokom prelaznog roka. Kada je Arsenal pokušavao da dovede Hulijana Alvaresa i Vinisijusa Žuniora, upravo je Arteta bio jedna od ključnih osoba u pokušaju da ubedi velike zvezde da je severni London pravo mesto za nastavak njihove karijere. Zbog toga bi eventualni odlazak Španca za vlasnike Arsenala značio mnogo više od obične promene trenera. Čitava aktuelna struktura prvog tima u velikoj meri izgrađena je prema njegovim idejama.

Jednog dana bi mogućnost povratka u Španiju mogla da bude ozbiljno iskušenje za Artetu. Real Madrid i Barselona prirodno se nameću kao klubovi koji bi u budućnosti mogli da ga privuku, ali bi tamo teško dobio nivo kontrole koji trenutno ima u Arsenalu. Na Emiratima praktično ima ključeve čitavog sportskog projekta. A Arsenal mu istovremeno pokazuje da je spreman da prati njegove ambicije. Dolazak Bruna Gimaraesa i Ezrija Konse predstavljao je veliko finansijsko ulaganje, naročito imajući u vidu da obojica naredne godine pune 30 godina. Za Artetu je to bio dokaz da su američki vlasnici spremni da potroše ogroman novac ukoliko se na tržištu pojavi igrač koji može odmah da podigne Arsenal na još viši nivo.

Upravo je takav nivo ambicije Španac želeo da vidi tokom razgovora o nastavku saradnje. Arteta je već gotovo sedam godina na klupi Arsenala i trenutno je trener sa najdužim stažom u jednom klubu među ekipama Premijer lige i engleske Fudbalske lige. Novi ugovor mogao bi da ga približi čitavoj deceniji provedenoj na Emiratima. A prema svemu što se trenutno može videti, nema nikakvih znakova zasićenja. Naprotiv. Arsenal smatra da je pred ovom generacijom prilika da napravi nešto što će se pamtiti godinama, dok Arteta veruje da je ekipa koju je godinama gradio sada dostigla godine u kojima mora da osvaja najveće trofeje.

Zbog toga na Emiratima trenutno nema važnijeg potpisa od njegovog.