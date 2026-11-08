Lil ima novi otrov i opet će papreno zaraditi (VIDEO)
Vreme čitanja: 2min | ned. 08.11.26. | 17:54
Soriba Dijaun je neko koga će Davide Ančeloti sve više i više koristiti…
Ako nešto u Lilu vole, to je da opelješe velike. I ako nešto znaju, to je da pronađu igrača ispod radara, pokupe ga i gledaju kako izrasta u velikog igrača.
Mnogima je klub sa severa Francuske u prošlosti odrao koži, pregršt igrača je napravio. Pogotovo je znao da lansira u orbitu ofanzivce. Eden Azar otišao je za 35.000.000 evra, Rafael Leao za 49.500.000, Matijas Fernandez Pardo za 60.000.000, Viktor Osimen za 78.900.000, Nikola Pepe za ravno 80.000.000…
Izabrane vesti
Naredna velika stvar iz njegove kuhinje trebalo bi da bude Soriba Dijaun (19). Prošao je mlađe katagorije Lila, pratili su svaki njegov korak, vodili računa da ne skrene s puta i kod Davidea Ančelotija svetluca. Prošle sezone je debitovao za prvi tim, postigao prvi gol u Ligi 1, a u tekućoj se nameće kao svce ozbiljniji faktor, što je potvrdio u pobedi nad Renom - 1:2 (1:1).
MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Oba tima daju gol u prvom poluvremenu, i tip GG3+ je odmah prošao
Pažnju evropske javnosti skrenuo je sa dva pogotjka u Ligi šampiona, međutim, oni nisu bili dovoljni da bi Lil izbegao poraz na gostovanju Galatasaraju. Ali, jesu bili signal Davideu Ančelotiju da sve više i više treba da ga koristi, jer je pravi otrov.
Od tada mu je bio startet na svakoj utakmici, bilo da je reč o francuskom prvenstvu ili Ligi šampiona. Odužio mu se asistencijom u duelu sa Monakom, da bi danas bio kreator pobede protiv Rena. U prvom poluvremenu je zategao sa ivice kaznenog prostora, demonstrirao je kakvom praćkom raspolaže i doveo je ekipu u vođstvo, koje je anulirao Bulaje Dija, da bi u nastavku bio asistent.
Soriba Dijaun poslužio je Nejtana Engoja i ponovo ljudima u Lili cakle oči. Malo zbog toga što se klub probio do drugog mesta u Ligi 1, a više zbog toga što znaju šta će uslediti ukoliko mladi francuski reprezentativac nastavi pravilno da se razvija. U tomn slučaju će opet papreno zaraditi na ofanzivcu…
FRANCUSKA 1 – 10. KOLO
Petak
Tuluz – Strazbur 3:1 (1:0)
/Idalgo 45+1, Mekenzi 56, Jorgensen 76 – Rejna 67/
Subota
Okser - Pariz 0:1 (0:0)
/Sinajoko 63/
Pari Sen Žermen - Troa 1:0 (1:0)
/Zabarnji 39/
Nedelja
Ren - Lil 1:2 (1:1)
/Dija 31 - Dijaun 24, Engoj 68/
17.15: (3,50) Anže (3,60) Nica (2,05) MOZZART RELAX
17.15: (2,90) Avr (3,35) Lorijan (2,45) MOZZART RELAX
17.15: (2,80) Brest (3,50) Lion (2,45) MOZZART RELAX
17.15: (4,90) Le Man (3,90) Monako (1,67) MOZZART RELAX
20.45: (2,40) Lans (3,70) Olimpik Marselj (2,75) MOZZART RELAX
***kvote su podložne promenama