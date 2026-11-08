Lil ima novi otrov i opet će papreno zaraditi (VIDEO)

Naredna velika stvar iz njegove kuhinje trebalo bi da bude Soriba Dijaun (19). Prošao je mlađe katagorije Lila, pratili su svaki njegov korak, vodili računa da ne skrene s puta i kod Davidea Ančelotija svetluca. Prošle sezone je debitovao za prvi tim, postigao prvi gol u Ligi 1, a u tekućoj se nameće kao svce ozbiljniji faktor, što je potvrdio u pobedi nad Renom - 1:2 (1:1).

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Pažnju evropske javnosti skrenuo je sa dva pogotjka u Ligi šampiona, međutim, oni nisu bili dovoljni da bi Lil izbegao poraz na gostovanju Galatasaraju. Ali, jesu bili signal Davideu Ančelotiju da sve više i više treba da ga koristi, jer je pravi otrov.

Od tada mu je bio startet na svakoj utakmici, bilo da je reč o francuskom prvenstvu ili Ligi šampiona. Odužio mu se asistencijom u duelu sa Monakom, da bi danas bio kreator pobede protiv Rena. U prvom poluvremenu je zategao sa ivice kaznenog prostora, demonstrirao je kakvom praćkom raspolaže i doveo je ekipu u vođstvo, koje je anulirao Bulaje Dija, da bi u nastavku bio asistent.