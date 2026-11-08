Žaliće Šelton za ovom šansom: Alkaras osvojio Pariz

Alkaras je danas došao do 29. pehara u karijeri, a trećeg u samo mesec i nešto dana, pošto je prethodno bio najbolji u Tokiju i u Beču. Španac kao najveći favorit ide na poslednje takmičenje u sezoni – završni masters u Torinu.

MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Oba tima daju gol u prvom poluvremenu, i tip GG3+ je odmah prošao

Šelton će najviše žaliti za četvrtim gemom prvog seta, kada je na Alkarasov servis imao 0:40. Pa, posle toga još jednu brejk priliku. I nije ih iskoristio. U sedmom gemu je Amerikanac odbranio dva pokušaja španskog igrača da mu oduzme servis, a onda je u narednom gemu Šelton imao još dve brejk prilike – bez uspeha. Prvi set je otišao u taj-brejk, Šelton je imao prednost 4:3 i svoja dva servisa – izgubio ih je. A, vrlo brzo posle toga i set.

Nije Ben Šelton klonuo duhom, nastavio je da se bori, pa je u drugom setu napokon došao do brejka i poveo 3:2. I opet ni to nije bilo dovoljno. Alkaras mu je uzvratio istom merom u osmom gemu (4:4), da bi potom u 12. došao do dve meč lopte i drugu pretvorio u pobedu.