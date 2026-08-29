Lion ponovo rasprodaje kao na buvljaku: Hal ponudio 35.000.000 evra za krilnog napadača

Hal je ovog leta angažovao 11 novih igrača i na njih potrošio 103.750.000 evra, Lion je potrošio skoro četvrtinu od te sume i to govori o tome u kolikoj je krizi fracnuski klub. Pre tri meseca objavljen je finansijski izveštaj Liona koji je pokazao gubitak od 186.000.000 evra. Incijalni plan za Fofanu je bio da se proda sledećeg leta za 50.000.000 evra, ali šanse za to su sve manje.

Predstavnici engleskog kluba su obavili razgovor sa igračem preko videa na kojem mu je predstavljen projekat Hala. Od ranije je poznato da ga želi i Roma koja ima dogovorene lične uslove sa njim, ali problem, za sada, predstavlja prevelika cena koju traži Lion. Na Fofani je da odluči gde bi pre otišao.

Krilni napadač je prethodne sezone bio na meti brojnih evropskih kluba. Želeli su ga Bajern, Čelsi, pominjao se i Everton. Lion je bio jasan, ko želi Malika, mora da plati 60.000.000, iako je bio procenjen na duplo manju svotu. To je zaprepastilo ljude iz Bavarske koji su se vrlo brzo povukli iz pregovora.

Sad je takva situacija da će morati da se zadovolje mnogo manjom svotom novca i to od ne toliko atraktivnog kluba. Fofana je prethodne sezone imao mnogo problema sa povredama, operisao je zglob i odsustvovao skoro pet meseci. Odigrao je samo 12 mečeva u Ligi 1 i postigao dva gola. Uprkos problemu sa povredom i dalje je reč o fudbalskom biseru. Ali, onom koji će zasijati na drugom mestu, umesto u Lionu.