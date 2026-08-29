Iraola otpisao Eliota, njegov Liverpul će ići stopama Jirgena Klopa

Andoni Iraola ga je izostavio prošlog vikenda na premijeri na meču u Njukaslu (2:2), a sada je definitivno jasno da će mladi fudbaler najverovatnije napustiti klub.

13.30: (1,42) Liverpul (4,60) Notingem Forest (7,50)

Uveliko se piše kako je Eliot dogovorio sve oko transfera u redove Valensije, ostalo je samo pitanje da li će to biti pozajmica ili trajan ugovor. Eliotu je ostalo još godinu dana ugovora sa Liverpulom, tako da je jasno da je za njega najbolje rešenje da ode u klub gde će moći redovno da igra, što ne bi bio slučaj ako ostane na Enfildu.

Tako nešto je poručio i menadžer Redsa, Andoni Iraola.

"Što se tiče Harvija, Luka Čejmbersa i još nekih igrača koje sam odlučio da izostavim, jer mogu da izaberem samo 20, u pitanju je da se nađe pravi balans na klupi. U Harvijevom slučaju, jasno je da se on trudi, da napreduje svake nedelje, ali i dalje mi se više dopadaju druge opcije. Imao sam malu dilemu, ali sam odlučio da Džejmsa Mekonela stavim u ekipu. Ovo je nova nedelja, još jedna šansa za svakoga i moraju da zadrže takav mentalitet", kaže Andoni Iraola.

MOZZART RELAX - PRAVI DOBITNI TIKET I KAD TIP PADNE

Španski stručnjak je u razgovoru za TNT Sports i legendom kluba Stivenom Džerardom, otkrio i kako namerava dubuduće igra njegov tim. Na pitanje da li će njegov stil igre biti sličniji Jirgenu Klopu ili Arneu Slotu, Iraola nije imao dilemu.

"Verovatno je bliži Jirgenu Klopu, iako mi se dopadalo mnogo stvari i kod tima koji je vodio Arne. Moramo da igramo vertikalno, da napadamo, igramo rizičnije, ali ne bih da izgubimo dobre stvari koje imaju ovi igrači", dodao je Iraola.