Iraola otpisao Eliota, njegov Liverpul će ići stopama Jirgena Klopa
Vreme čitanja: 3min | sub. 29.08.26. | 09:29
Španski stručnjak smatra da je njegova vizija igre bliskija onoj koji je negovao novi selektor Nemačke
Čekajući Bredlija Barkolu, sa kojim je sve dogovoreno oko transfera u engleski klub, Liverpul nastoji da u poslednjim danima prelaznog roka završi posao i oko odlazaka igrača.
Uoči susreta drugog kola Premijer lige sa Notingem Forestom na Enfildu (13.30), postalo je jasno da u ekipi neće biti mesta za jednog od izdanaka klupske akademije, Harvija Eliota (23).
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Andoni Iraola ga je izostavio prošlog vikenda na premijeri na meču u Njukaslu (2:2), a sada je definitivno jasno da će mladi fudbaler najverovatnije napustiti klub.
13.30: (1,42) Liverpul (4,60) Notingem Forest (7,50)
Uveliko se piše kako je Eliot dogovorio sve oko transfera u redove Valensije, ostalo je samo pitanje da li će to biti pozajmica ili trajan ugovor. Eliotu je ostalo još godinu dana ugovora sa Liverpulom, tako da je jasno da je za njega najbolje rešenje da ode u klub gde će moći redovno da igra, što ne bi bio slučaj ako ostane na Enfildu.
Tako nešto je poručio i menadžer Redsa, Andoni Iraola.
"Što se tiče Harvija, Luka Čejmbersa i još nekih igrača koje sam odlučio da izostavim, jer mogu da izaberem samo 20, u pitanju je da se nađe pravi balans na klupi. U Harvijevom slučaju, jasno je da se on trudi, da napreduje svake nedelje, ali i dalje mi se više dopadaju druge opcije. Imao sam malu dilemu, ali sam odlučio da Džejmsa Mekonela stavim u ekipu. Ovo je nova nedelja, još jedna šansa za svakoga i moraju da zadrže takav mentalitet", kaže Andoni Iraola.
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Španski stručnjak je u razgovoru za TNT Sports i legendom kluba Stivenom Džerardom, otkrio i kako namerava dubuduće igra njegov tim. Na pitanje da li će njegov stil igre biti sličniji Jirgenu Klopu ili Arneu Slotu, Iraola nije imao dilemu.
"Verovatno je bliži Jirgenu Klopu, iako mi se dopadalo mnogo stvari i kod tima koji je vodio Arne. Moramo da igramo vertikalno, da napadamo, igramo rizičnije, ali ne bih da izgubimo dobre stvari koje imaju ovi igrači", dodao je Iraola.
Liverpul je u prvom kolu u poslednji čas izbegao poraz na Sent Džejms parku, kada je golom iz penala duboko u nadoknadi vremena stigao do boda (2:2). Svestan je Iraola da će biti potrebno vremena da se stvari dovedu u red.
"Znam da smo malo vremena proveli zajedno, tako da još nismo završen projekat. Prošla nedelja i meč u Njukaslu su pokazali šta bi još trebalo da se uradi, ali sve to je deo mog uzbuđenja. To naravno ne znači da ne očekujem da pobeđujemo. To je naša obaveza u svakoj utakmici. Ipak, nije vreme za postavljanje dugoročnih ciljeva", zaključio je Iraola.
Što se tiče Notingema, on je na premijeri kod kuće izgubio od Lids Junajteda sa 0:1, da bi od istog kluba na istom mestu potom izgubio i u Liga kupu (0:2).
Prošle sezone, Liverpul je kod kuće izgubio od Notingema sa 3:0, da bi u februaru na Siti graundu slavio sa 1:0.
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PREMIJER LIGA – 2. KOLO
Petak
Kristal Palas - Mančester Siti 1:4 (0:1)
/Donaruma 56ag - Haland 17, Šerki 54, 59/
Subota
13.30: (1,42) Liverpul (4,60) Notingem Forest (7,50)
16.00: (2,15) Bornmut (3,40) Everton (3,40)
16.00: (1,85) Koventri (3,50) Hal (3,40)
18.30: (2,25) Totenhem (3,70) Njukasl (3,05)
Nedelja
15.00: (1,90) Čelsi (4,00) Brajton (4,00)
15.00: (2,60) Lids (3,30) Brentford (2,75)
15.00: (2,45) Sanderlend (3,30) Fulam (2,90)
17.30: (1,42) Mančester Junajted (4,70) Ipsvič (7,20)
Ponedeljak
21.00: (6,25) Aston Vila (4,10) Arsenal (1,55)
***Kvote su podložne promenama