Borusija zna kako se otvara sezona, cilj deseta pobeda kod kuće

Zanimljivo je da je Borusija u poslednjoj deceniji samo dva puta u novu sezonu Bundeslige kretala kao gost, bilo je to 2017/18 kada je slavila protiv Volfzburga sa 3:0 i prošle kada je na strani protiv Sankt Paulija bilo 3:3.

18.30: (1,38) Borusija Dortmund (5,20) Hamburger (7,50)

Nova sezona, ali stare su ambicije - Borusija želi da i dalje igra značajnu ulogu i pokuša da bude rame uz rame sa šampionskim timom Bajerna. Prošle sezone, razlika je na kraju bila 16 bodova u korist Bavaraca, Niko Kovač veruje da njegov tim može ove godine daleko više.

"Imali smo dobar tim prošle sezone, mislim da imamo dobar tim i sada, mnogo talentovanih igrača. Verujem da imamo kvalitet da ostvarimo ciljeve. I dalje tražimo igru, teško je proceniti na početku dokle smo stigli. Pripreme su generalno prošle u dobroj atmosferi, možemo da budemo zadovoljni", kaže Niko Kovač.

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Milioneri će na premijeri biti slabiji za barem dvojicu igrača. Emre Čan (koleno) i Niko Šloterbek (članak) i dalje se oporavljaju, dok je Remi Bensebaini dobio udarac u rebro na meču Superkupa, pa je trenirao odvojeno od ekipe.

"Videćemo kako se stvari razvijaju do početka utakmice. Ako Remi ne bude mogao da igra, naći ćemo rešenje. Imamo dobru ekipu, svaka pozicija pokrivena je sa barem dva igrača, imamo negde i po tri. Svi moraju da budu deo takmičenja. Konkurencija je dobra stvar, jer ako je nemate, uljuljkate se", dodao je Kovač.

Očekuje se da će hrvatski trener dati priliku četvorici novajlija, u pitanju su Kostas Karetsas, Janis Konstantelijas, Joan Gadu i Džoi Verman, koji su imali prilike da igraju u Superkupu protiv Bajerna (1:2).

"Dolazi nam u goste tim koji će svakako biti kompaktan i igrati na tranziciju. Definitivno imaju kvalitet u manevru. Želimo da ih stavimo pod pritisak od samog početka i dobijemo utakmicu. Želimo dobar start sezone, a za to su nam potrebna tri boda. To je od suštinskog značaja", podvukao je Niko Kovač.

Kada je reč o Hamburgeru, on je na poslednje dve utakmice zabeležio pobede. U prijateljskom meču pobeđen je Tuluz (2:1), a potom i Verl u Kupu Nemačke sa 3:0.

Prošle sezone, Borusija je kao gost uzela bod (1:1), dok je na Signal Iduna parku pobedila sa 3:2.

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BUNDESLIGA – 1. KOLO

Petak

Bajern - Štutgart 5:1 (1:0)

/Upamekano 21, Olis 55, Vagnoman 57ag, Pavlović 82, Dijas 90+2 - Vagnoman 52/

Subota

15.30: (4,95) Elverzberg (4,45) Bajer Leverkuzen (1,63)

15.30: (3,00) Keln (3,50) Hofenhajm (2,30)

15.30: (1,57) Majnc (4,40) Paderborn (5,50)

15.30: (1,55) RB Lajpcig (4,50) Borusija Menhengladbah (5,60)

15.30: (2,60) Union Berlin (3,35) Ajntraht Frankfurt (2,70)

18.30: (1,38) Borusija Dortmund (5,20) Hamburger (7,50)

Nedelja

15.30: (2,00) Frajburg (3,50) Verder (3,70)

17.30: (2,25) Augzburg (3,45) Šalke (3,25)

***Kvote su podložne promenama