Selektor Južnog Sudana o Karliku: Jedan od najboljih na svetu na svojoj poziciji; on je kao Ferari
Vreme čitanja: 2min | sub. 29.08.26. | 10:42
"Osećam se dobro kada ima loptu u rukama i kada je glavni na terenu"
FIBA prozori na tlu Afrike u sklopu kvalifikacija za Mundobasket doneo je neverovatan okršaj Južnog Sudana i Nigerije, te pobedu "najmlađe" države na svetu - 82:79.
Ono što je još zanimljivije jeste to što je sa jedne strane bio Karlik Džons, a sa druge Čima Moneke i Ebuka Izundu. Sva trojica su imali izuzetno zapažene performanse, a posebno se istakao organizator igre Partizan Mozzart Beta.
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Plej crno-belih bio je nadomak tripl-dabl učinka sa 11 poena, devet skokova i 13 asistencija, a izjava selektora Južnog Sudana Rojala Ajvija dovoljno govori o tome koliko je impresioniran načinom na koji je Karlik igrao.
"Tu je moj kvoterbek i pokretačka snaga, on vodi glavnu reč, ali morao je još neko da iskoči. To je bio Marijel Šajok i svaka mu čast", počeo je selektor Južnog Sudana.
Dobio je Ajvi još pitanja o svom organizatoru igre za kojeg je imao samo reči hvale.
"On je jedan od najboljih igrača na svetu na svojoj poziciji. Osećam se dobro kada ima loptu u rukama i kada je glavni na terenu. Olakšao nam je posao, pokušali su da ga udvajaju, ali je on pronalazio rešenja. Zbog toga je vrhunski igrač, ima veliki IQ, srce i želju za pobedom. On je kao Ferari, sportski auto sa mnogo brzina. Može da igra brzo, sporo, ali je konstantan, vešt i dobro izgleda na parketu".
Posle toga se obratio i plejmejker Partizan Mozzart Beta i Južnog Sudana.
"Kada je odrađeno nekoliko loših poseda, onda morate malo da usporite, kako bi postavili sve na svoje mesto. Igram u drugačijem ritmu. Volim da igram brzo, međutim, kada je to potrebno, onda umem da povučem ručnu. Najvažnije je da uvek kontrolišem ritam i razumem da nisu svi na terenu plejmejkeri. Želim da momci oko mene imaju samopouzdanje, ali moram da budem taj igrač koji će da kontroliše ritam i čuva leđa ostalima", rekao je Karlik Džons.
Đoana Penjaroju svakako mogu da raduju njegove partije za Južni Sudan, pogotovo zbog toga što će se ekipi pridružiti praktično iz takmičarskog pogona.