Selektor Južnog Sudana o Karliku: Jedan od najboljih na svetu na svojoj poziciji; on je kao Ferari

FIBA prozori na tlu Afrike u sklopu kvalifikacija za Mundobasket doneo je neverovatan okršaj Južnog Sudana i Nigerije, te pobedu "najmlađe" države na svetu - 82:79.

Ono što je još zanimljivije jeste to što je sa jedne strane bio Karlik Džons, a sa druge Čima Moneke i Ebuka Izundu. Sva trojica su imali izuzetno zapažene performanse, a posebno se istakao organizator igre Partizan Mozzart Beta.