Tovan pred "stotkom", raspucani Lans gost u Strazburu

Doduše, Topmeler nije najzadovoljniji. I pored pet golova protiv Oksera, smatra da su napadači morali da budu još efikasniji!

"Morali smo da budemo klinički precizniji. Mogli smo da postignemo bar osam golova po šansama koje smo imali. Ne smemo da potcenjujemo tih 5:2 jer je Okser dobar tim i osvajaće dosta bodova ove sezone. Morali smo da budemo bolji i u odbrani, prelako su nam dolazili pred gol. Ipak, start je sezone i moramo da budemo strpljivi", kaže Topmeler.

17.15: (3,70) Strazbur (3,50) Lans (2,15)

Jedan od onih u koje ima veliko poverenje je iskusni napadač Florijan Tovan. On je na pragu jubileja, stotog ligaškog pogotka.

"Postići 100 golova je nešto posebno. Morate da budete konstantno dobri godinama da biste postigli tako nešto. Takođe je dobro igrao i u inostranstvu. Jako poštujem sve što je postigao u karijeri. Siguran sam da dolazi taj stoti gol, to mogu da garantujem. Ako to bude u ovom meču sa Strazburom, tim bolje, ali najvažnije je da odigramo dobro. Florijan može da odluči meč i asistencijama", smatra Topmeler.

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Uz Tovana, ove sezone značajnu ulogu imaće i momak iz Dakara, napadač Abdalah Sima. Rođen u porodici koja je imala desetoro dece, brzo je zavoleo fudbal, a iskustvo u Evropi je sticao igrajući za Slaviju Prag, Brajton, Stouk, Anže, Rendžers i Brest.

"Ovo je sistem igre koji mi najviše odgovara, tu najbolje dolazim do izražaja. Trener mi je dao šansu. Sada imate Simu koji trči, koji radi naporno. Imamo zaista nekoliko interesantnih napadačkih profila, sada više ulazim iza leđa odbrane. Sada sam boljin i sa loptom, to sve dolazi sa samopouzdanjem. Drago mi je da se naporan rad polako isplaćuje", rekao je Sima.

Vrlo je verovatno da će Sima zaigrati od početka. U svakom slučaju, Lans je spreman za sva iskušenja.

"Strazbur je tim koji je pretrpeo nekoliko promena, uz novog trenara imaju i mnogo novih igrača. Stil igre Strazbura je teško predvideti, ali smo spremni", zaključio je trener Lansa Dino Topmeler.

LIGA 1 – 2. KOLO

Petak

Lil - Pari Sen Žermen 2:2 (1:0)

/Haraldson 21, Bakva 84 - Vitinja 90+1, Markinjos 90+5/

Subota

17.15: (3,70) Strazbur (3,50) Lans (2,15)

20.45: (2,05) Okser (3,40) Anže (3,70)

20.45: (2,65) Brest (3,20) Tuluz (2,75)

20.45: (1,90) Lorijan (3,45) Troa (4,20)

20.45: (1,50) Olimpik Lion (4,20) Avr (6,75)

Nedelja

15.00: (2,10) Pariz (3,35) Nice (3,60)

17.15: (1,48) Ren (4,40) Le Man (6,75)

20.45: (2,45) Monako (3,60) Olimpik Marselj (2,80)

***Kvote su podložne promenama