Jovetić još nije rekao poslednju reč: Ostao na Kipru i potpisao za AEL Limasol

Pominjala se ovog leta mogućnost da se Stevan Jovetić vrati u Partizan. Zamišljeno je da nekadašnji igrać crno-belih odigra jednu sezonu u dresu voljenog kluba, pa onda preuzme funkciju sportskog direktora, ali do konačnog dogovora nije došlo iako je igrač bio zagrejan za ideju koja mu je predočena. Ipak, iako je ovog leta dugo čekao na novi angažman, popularni "Pujo" još nije rekao poslednju reč u karijeri, ostao je na Kipru gde je prethodne dve sezone igrao za Omoniju i potpisao za AEL iz Limasola.

Govorilo se o interesovanju Apolona koji je gradski rival AEL-a, čak su inicijalni kontakti bili uspostavljeni, ali dalje od toga se nije otišlo. Dok je čekao dogovor sa Kipranima, Jovetić je bio u Crnoj Gori gde je trenirao sa Arsenalom iz Tivta kako bi održao formu, a kad se pojavila mogućnost da ode u AEL, dileme više nije bilo.