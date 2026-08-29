Jovetić još nije rekao poslednju reč: Ostao na Kipru i potpisao za AEL Limasol
Vreme čitanja: 2min | sub. 29.08.26. | 09:39
Pominjao se povratak u Partizan, ali kako stvari stoje, iskusni ofanzivac će karijeru završiti na Rajskom ostrvu
Pominjala se ovog leta mogućnost da se Stevan Jovetić vrati u Partizan. Zamišljeno je da nekadašnji igrać crno-belih odigra jednu sezonu u dresu voljenog kluba, pa onda preuzme funkciju sportskog direktora, ali do konačnog dogovora nije došlo iako je igrač bio zagrejan za ideju koja mu je predočena. Ipak, iako je ovog leta dugo čekao na novi angažman, popularni "Pujo" još nije rekao poslednju reč u karijeri, ostao je na Kipru gde je prethodne dve sezone igrao za Omoniju i potpisao za AEL iz Limasola.
Govorilo se o interesovanju Apolona koji je gradski rival AEL-a, čak su inicijalni kontakti bili uspostavljeni, ali dalje od toga se nije otišlo. Dok je čekao dogovor sa Kipranima, Jovetić je bio u Crnoj Gori gde je trenirao sa Arsenalom iz Tivta kako bi održao formu, a kad se pojavila mogućnost da ode u AEL, dileme više nije bilo.
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Crnogorski reprezentivac je prethodne dve sezone nosio dres Omonije odigrao 65 utakmica u kojima je dao 17 i asistirao za 16 golova. U prethodnoj je u dva navrata imao problem sa povredom, ali je uspeo da sakupi 34 nastupa, odnosno 1.741 minuta u igri. Za to vreme dao je devet golova i imao osam asistencija. Iako u godinama (37), očigledno da ima još baruta u nogama.
Postoji mogućnost da je ova sezona poslednja koju će Jovetić odigrati u karijeri. Takav mu je barem plan. pa da onda razmisli šta će dalje. Činjenica da je zagrejan za funkciju sportskog direktora, implicira čemu bi mogao da se posveti kad okači kopačke o klin. Ali, prvo da se završi ova sezona.