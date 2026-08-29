Povratak kući pod pritiskom: Sarajevo dočekuje maksimalni Zrinjski

Bordo tim je sezonu počeo u okolnostima koje nisu bile idealne. Koševo je ovog leta bilo poprište velikog muzičkog spektakla Dine Merlina , koji je održao čak tri koncerta na stadionu. Nakon toga, teren je pretrpio vidljiva oštećenja, što je Sarajevu zakomplikovalo početak prvenstva. Zbog toga svoje domaće utakmice morali su igrati van Sarajeva – u Mostaru i Zenici. Domaćin, ali bez svog doma. Publika je bila tu, grb je bio isti, svlačionica druga, ali ono najvažnije u fudbalu osećaj da si kod kuće, nedostajalo je.

A sa njim dolazi i ona dobro poznata vrsta pritiska koju nosi dres Sarajeva. Na domaćem terenu se ne traži samo dobra igra. Traži se pobeda. Pogotovo kada preko puta stoji rival kakav je Zrinjski.

Bordo ekipa će, osim rezultata, tražiti i odgovor na pitanje koliko može kada se sve sabere: domaći teren, podrška tribina, pritisak derbija i protivnik koji nema nameru da se povuče.

"Moramo biti pametni jer igramo protiv ozbiljne ekipe koja ima tri pobede. Dugo smo čekali da se vratimo na Koševo. Samo bih volio da to igračima bude snaga, a ne teret. Bilo je neobično igrati u Mostaru i Zenici. Imali smo podršku ljudi koji su mogli doći, ali jako je čudna ova situacija. Stalno smo se morali prilagođavati. Siguran sam da su se navijači zaželeli našeg kluba, dobre partije, da gledaju ekipu koja će dati 200 posto i koja ima glavu i rep. Siguran sam da će i to prepoznati”, naglasio je trener Sarajeva Zoran Zekić te nastavio:

“Iščekivali smo da se vratimo na Koševo. Fudbal se igra zbog navijača. Svi znamo šta nam Koševo znači. Znamo i kakvih je pritisaka bilo, ali igračima želim da približim šta nas čeka. Fokusiraćemo se na naše dobre stvari”, istakao je Zekić.

Zrinjski dolazi u Sarajevo sa maksimalnim učinkom.U prva tri kola upisali su tri pobede i na Koševo stižu sa maksimalnih devet bodova. Poslednji trijumf stigao je protiv Željezničara, kada su Plemići slavili 2:0 golovima Đuraseka i Bilbije i zadržali lidersku poziciju.

Posebnu težinu ovom derbiju daje čovek na klupi gostiju.

Simon Rožman se vraća na Koševo. Ovoga puta ne kao trener Sarajeva, već kao čovek koji predvodi Zrinjski.