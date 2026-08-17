Liverpul u ofanzivi na Pari Sen Žermen: Ne želi samo Barkolu, nego i Embajea

U slučaju Embajea dogovoren je petogodišnji ugovor, čak je Senegalac odbio mogućnost prelaska u Bajer Leverkuzen gde bi pre dobio šansu nego na Enfildu. Utisak je da PSŽ, barem za sada, nema nameru da spusti cenu za Barkolu, a ukoliko bi Liverpul platio traženih 170.000.000 evra to bi bio najveći transfer u istoriji kluba. Embaje bi bio pristupačniji, njega Parižani cene od 40.000.000 do 50.000.000 evra.

Ono što je zanimljivo, ni Barkola, ni Embaje nisu bili u sastavu PSŽ-a na utakmici protiv Lansa u Superkupu Francuske. Luis Enrike je posle utakmice rekao da želi igrače koji igraju sa osmehom na licu i da je za one koji nisu takvu bolje da pronađu drugo rešenje. Na Park Prinčeva su već stigli Mika Godts i Magnes Aklijuš kao krilni napadači, možda i to govori da se u redovima prvaka Evrope spremaju za odlazak Barkole pa odugovlače sa njegovim puštanjem dok se ne pojavi neko ko će platiti tražnu cifru.

Kako god da se okrene, Luis Enrike ima ozbiljnu gužvu na krilnim pozicijama. Tu su Hviča Kvarachelija, Dezire Due, Usman Dembele, Mika Godts, Magnes Aklijuš, a i Feranu Toresu nije strano da se spusti na tu poziciju. Neko će morati da ode ili da se pomiri sa manjom ulogom. Embaje je na to navikao, Barkola nije.