Liverpul u ofanzivi na Pari Sen Žermen: Ne želi samo Barkolu, nego i Embajea
Vreme čitanja: 2min | pon. 17.08.26. | 21:36
Dvojica igrača dogovorila lične uslove sa Redsima, sad treba slomiti šampiona Evrope
Odluka Bredlija Barkole da odbije produženje ugovora uznemirila je duhove u Pari Sen Žermenu, a u isto vreme probudilo nadu ostlaim klubovima iz vrhunskog nivoa fudbala da bi mogli da krenu po njega. Parižani su postavili cenu od 170.000.000 evra za reprezentativca Francuske. Kad bi čuli tu cifru, većina klubova bi odstupila i počela da traži druga rešenja. Ne i Liverpul. Redsi su krilnog napadača označili kao prioritet u letnjem prelaznom roku. Vide ga kao zamenu za Mohameda Salaha.
E, sad. Barkola i Liverpul su dogovorili lične uslove saradnje, međutim, Pari Sen Žermen nije dao zeleno svetlo za početak pregovora. Nije to sve, Liverpul je odlučio da krene u novu ofanzivu na Parižane time što je izrazio želju da angažuje Ibrahima Embajea. I ne samo to, klub sa Enfilda je takođe dogovorio lične uslove i sa senegalskim fudbalerom, međutim, kao i u slučaju Barkole - nikakvog dogovora nema dok Pari Sen Žermen ne pokaže volju da razgovara sa engleskim klubom.
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U slučaju Embajea dogovoren je petogodišnji ugovor, čak je Senegalac odbio mogućnost prelaska u Bajer Leverkuzen gde bi pre dobio šansu nego na Enfildu. Utisak je da PSŽ, barem za sada, nema nameru da spusti cenu za Barkolu, a ukoliko bi Liverpul platio traženih 170.000.000 evra to bi bio najveći transfer u istoriji kluba. Embaje bi bio pristupačniji, njega Parižani cene od 40.000.000 do 50.000.000 evra.
Ono što je zanimljivo, ni Barkola, ni Embaje nisu bili u sastavu PSŽ-a na utakmici protiv Lansa u Superkupu Francuske. Luis Enrike je posle utakmice rekao da želi igrače koji igraju sa osmehom na licu i da je za one koji nisu takvu bolje da pronađu drugo rešenje. Na Park Prinčeva su već stigli Mika Godts i Magnes Aklijuš kao krilni napadači, možda i to govori da se u redovima prvaka Evrope spremaju za odlazak Barkole pa odugovlače sa njegovim puštanjem dok se ne pojavi neko ko će platiti tražnu cifru.
Kako god da se okrene, Luis Enrike ima ozbiljnu gužvu na krilnim pozicijama. Tu su Hviča Kvarachelija, Dezire Due, Usman Dembele, Mika Godts, Magnes Aklijuš, a i Feranu Toresu nije strano da se spusti na tu poziciju. Neko će morati da ode ili da se pomiri sa manjom ulogom. Embaje je na to navikao, Barkola nije.