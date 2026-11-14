Ljajić kreirao, Pazarci sve promašili

Vreme čitanja: 3min | sub. 14.11.26. | 16:25
Tim Nenada Lalatovića sparingovao sa liderom crnogorskog prvenstva Otrantom – 0:0
Miroljubivo i prijateljski. Po prohladnom vremenu, a nakon snežne noći i kišnog jutra u pazarskoj kotlini, osmoplasirani tim Mozzart Bet Superlige i lider elitne crnogorske divizije odigrali su bez golova pred oko 300 gledalaca na Gradskom stadionu, čiji je hibridni tepih još jednom potvrdio da je spreman i za loptanje u vremenskim uslovima daleko od idealnih. Imao je domaćin nekoliko dobrih šansi, pa i penal, ali su Jasmin Agović i Florijan Karamanaga odradili vrhunski posao između stativa. Novi Pazar i Otrant zatajili su na polju realizacije - 0:0.
Treneri Nenad Lalatović i Milija Savović pružili su priliku svim fudbalerima iz protokola, s tim što je Lalatović dao slobodno taze oporavljenom Aleksandru Miljkoviću, Ivanu Davidoviću, Papi Gadiju i Dominiku Sadiju, dok je Kahim Dikson izostao zbog obaveza prema nacionalnoj selekciji Jamajke. Kapiten Pazaraca Adem Ljajić na terenu je za skoro 80 minuta kreirao neke dobre situacije pred golom Otranta, ali je mreža Ulcinjana ostala netaknuta.
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Domaćin značajno bolji u prvom poluvremenu, u kojem je propustio nekoliko prilika, pa i onu kolosalnu - penal u 39. minutu. Posle kornera Ljajića, Armin Bošnjak je "tuširao" Matiju Malekinušića, a golman Otranta Agović skinuo šut Fejsala Mulića sa bele tačke.
Pre toga, Veljko Mirosavić je u petom minutu sa distance zadao prvi zadatak Agoviću, da bi u desetom videli seriju blokova nadomak Agovića, zaključno sa poslednjim na Ljajiću. Dimitrije Janković je u 17. minutu tukao u Agovića, a loptu Ljaića pet minuta kasnije nije naplatio Mulić.
Probudili su se gosti, koji su vrlo dobro stajali na terenu, pokazali disciplinu i borbenost. Mirosavić je u 27. minutu osujetio Suhejlja Muharema, dok je par sekundi kasnije šut Srđana Krstovića "očešao" prečku.
Ponovo je u 29. minutu pretio Pazar, dva puta preko Mulića u istom napadu nakon dodavanja Matije Malekinušića. Najpre je odbranio Agović, potom sa gol linije izbacio Balša Banović. Malekinušić je u 31. minutu zakasnio oko peterca na čarobnog proigravanja Ljajića, a onda je u 38. i 45. minutu ponovo na sceni bio Janković, drugi put iz neposredne blizine na pas Ljajića.
Neverovatno šta je u 48. minutu promašio Pazarov tinejdžer Ersan Marić, posle akcije Nikole Skrobonje i Harisa Kadrića. Uneo je Skrobonja dosta živosti po levoj strani, ali gola nije bilo. Kadrić je izblokiran u 52, zatim ciljao u Agovića nakin akcije Skrobonje u 54. minutu. Na drugoj strani je uzvratio Valentin Rudović u 58. minutu.
Skoro da se ništa nije dogodilo do 82. minuta, kada je domaćina ugrozio Halil Muharemović. Finiš je pripao Novom Pazaru. Nizali su se pretnje Skrobonje u 86, omladinca Ahmeda Ljajića u 89, Kadrića u 90. minutu i sudijskoj nadoknadi. Poslednji šut glavom slovenačkog internacionalca skinuo je Karamanaga ispod same prečke.
NOVI PAZAR - OTRANT 0:0
Gradski stadion u Novom Pazaru.
Gledalaca: 300.
Sudija: Miroslav Miletić.
NOVI PAZAR: Preković (77. Alić) - Adžić, Bilać (46. Melentijević), Marinković (46. Hadžimujović), Mirosavić (46. Stanković) - Janković (46. Togbe), Petrović (46. Mavrić) - Malekinušić (46. Dauda), Adem Ljajić (77. Ahmed Ljajić), Robert (46. Skrobonja) - Mulić (46. Kadrić).
OTRANT: Agović (77. Karamanaga) - Uskoković (60. N. Vuković), Banović (66. Adrijan Rudović), Radenović (83. Pelinković), P. Vuković (66. Seratlić) - Pavićević (60. Lambulić), Krstović (60. Đečbitrić) - Muharem (77. Kajošaj), Anđelo Rudović (66. Sefa), Bošnjak (73. Elezagić) - V. Rudović (60. Muharemović).