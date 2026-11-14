Ljajić kreirao, Pazarci sve promašili

Domaćin značajno bolji u prvom poluvremenu, u kojem je propustio nekoliko prilika, pa i onu kolosalnu - penal u 39. minutu. Posle kornera Ljajića, Armin Bošnjak je "tuširao" Matiju Malekinušića, a golman Otranta Agović skinuo šut Fejsala Mulića sa bele tačke.

Pre toga, Veljko Mirosavić je u petom minutu sa distance zadao prvi zadatak Agoviću, da bi u desetom videli seriju blokova nadomak Agovića, zaključno sa poslednjim na Ljajiću. Dimitrije Janković je u 17. minutu tukao u Agovića, a loptu Ljaića pet minuta kasnije nije naplatio Mulić.

Probudili su se gosti, koji su vrlo dobro stajali na terenu, pokazali disciplinu i borbenost. Mirosavić je u 27. minutu osujetio Suhejlja Muharema, dok je par sekundi kasnije šut Srđana Krstovića "očešao" prečku.

Ponovo je u 29. minutu pretio Pazar, dva puta preko Mulića u istom napadu nakon dodavanja Matije Malekinušića. Najpre je odbranio Agović, potom sa gol linije izbacio Balša Banović. Malekinušić je u 31. minutu zakasnio oko peterca na čarobnog proigravanja Ljajića, a onda je u 38. i 45. minutu ponovo na sceni bio Janković, drugi put iz neposredne blizine na pas Ljajića.

Neverovatno šta je u 48. minutu promašio Pazarov tinejdžer Ersan Marić, posle akcije Nikole Skrobonje i Harisa Kadrića. Uneo je Skrobonja dosta živosti po levoj strani, ali gola nije bilo. Kadrić je izblokiran u 52, zatim ciljao u Agovića nakin akcije Skrobonje u 54. minutu. Na drugoj strani je uzvratio Valentin Rudović u 58. minutu.

Skoro da se ništa nije dogodilo do 82. minuta, kada je domaćina ugrozio Halil Muharemović. Finiš je pripao Novom Pazaru. Nizali su se pretnje Skrobonje u 86, omladinca Ahmeda Ljajića u 89, Kadrića u 90. minutu i sudijskoj nadoknadi. Poslednji šut glavom slovenačkog internacionalca skinuo je Karamanaga ispod same prečke.

NOVI PAZAR - OTRANT 0:0

Gradski stadion u Novom Pazaru.

Gledalaca: 300.

Sudija: Miroslav Miletić.

NOVI PAZAR: Preković (77. Alić) - Adžić, Bilać (46. Melentijević), Marinković (46. Hadžimujović), Mirosavić (46. Stanković) - Janković (46. Togbe), Petrović (46. Mavrić) - Malekinušić (46. Dauda), Adem Ljajić (77. Ahmed Ljajić), Robert (46. Skrobonja) - Mulić (46. Kadrić).

OTRANT: Agović (77. Karamanaga) - Uskoković (60. N. Vuković), Banović (66. Adrijan Rudović), Radenović (83. Pelinković), P. Vuković (66. Seratlić) - Pavićević (60. Lambulić), Krstović (60. Đečbitrić) - Muharem (77. Kajošaj), Anđelo Rudović (66. Sefa), Bošnjak (73. Elezagić) - V. Rudović (60. Muharemović).