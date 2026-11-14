Posle Grčke, pala i Holandija: Nogićeva i Dugalićeva nosile Srbiju do trijumfa
Vreme čitanja: 2min | sub. 14.11.26. | 16:36
Druga pobeda u novembarskom kvalifikacionom prozoru za Evrobasket
Odličan start Srbije u novembarskom prozoru kvalifikacija za Evrobasket. Srbija je pre nekoliko dana u Beogradu savladala Grčku, dok se znalo da naše dame na gostovanju Holandiji očekuje teži izazov. Jeste bilo napeto i teško u Almereu, ali je Srbija posle velike borbe stigla do trijumfa - 82:89 i druge pobede u ovom ciklusu.
Ako se pogleda statistički, domaćin je bio bolji u većem broju parametara, počevši od šuta, preko skoka, pa do asistencija, međutim, čak 22 izgubljene lopte Holandije (Srbija sedam) nešto su sa čime ne može da se računa na pobedu protiv ozbiljne selekcije, kakva je četa Miloša Pavlovića.
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Može se reći da su Srbiju nosile one devojke od kojih se to najviše očekivalo. Fantastičnu utakmicu odigrala je Jovana Nogić. Naš prvi strelac pokazao je zbog čega je kapiten i predvodnik nove generacije. Nekadašnja NBA igračica meč je završila sa 28 poena, a svakako da su najvažniji poeni bili oni na nešto manje od minut do kraja, kada je pogodila trojku sa 45 stepeni i tako donela našoj reprezentaciji sigurnih plus pet u finišu. Imala je još važnih poteza i izdvaja se krađa lopte i asistencija za Mašu Janković kojom je naš tim došao do lakih poena i ostao u prednosti. Na kraju, Nogićeva je sa linije penala overila trijumf Srbije.
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Blistala je i Anđela Dugalić. Članica Crvene zvezde je protiv Grčke demonstrirala šta može, kakve razigravačke sposobnosti poseduje, što je dragocenu u modernoj košarci, a i ovog popodneva u Holandiji bila je sjajna. Dugalićeva je dominirala u reketu i zabeležila 17 poena, uz četiri skoka i tri asistencije. Napadački trijumf kompletirala je Maša Janković. Devojka koja je bila najbolja u utakmici sa Grčkom ne samo da je postigla već pomenute poene kojima je napad Holanđanki odbijen, već je donela sigurnost u skoku i meč završila sa 15 poena i pet skokova.
Dakle, Srbija je posle dva kola na savršenom učinku, ali mora tako da se nastavi. Druga recka je upisana, a sada sledi još jedno gostovanje. Srpkinje čeka put u Slovačku i okršaj sa, verovatno, najslabijom reprezentacijom u ovoj grupi.