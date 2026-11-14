Još jedno ’prvi put u istoriji’

Tako će ovaj ciklus Lige nacija ostati upamćen po još jednom ’prvi put u istoriji’. Sa sedam poraza u nizu, tri uzastopna takmičarska kod kuće, četiri zaredom na Marakani, već su poobarani brojni negativni rekordi, ali eto još i to - nikada naša reprezentacija pod imenom i obeležjima Srbije nije završila utakmicu sa devetoricom u polju.

Istina, odigrali su Orlovi meč u kojem su dobili dva crvena kartona – 11. oktobra 2015. protiv Portugalije na stadionu Partizana, na kraju onih tužnih kvalifikacija koje je obeležio skandal sa dronom na meču protiv Albanije. Srbija je poražena sa 1:2, pocrveneli su Nemanja Matić i Aleksandar Kolarov, s tim što je aktuelni član stručnog štaba Intera isključen zbog prigovora sa klupe za rezerve, u momentu kada je već bio zamenjen.

Poslednji put kada je reprezentacija zemlje za koju navijamo, a tada se zvala Savezna Republika Jugoslavija, završila meč sa devetoricom u polju, odigran je pre skoro četvrt veka – 8. maja 2002. godine. Tadašnji Plavi, pod vođstvom selektora Dejana Savićevića, igrali su prijateljsku utakmicu punu tenzija i nervoze protiv Ekvadora u Nju Džersiju. Poraženi su minimalnim rezultatom, a crvene kartone zaradili su Dejan Stanković u 41. minutu, Ekvadorac Karlos Tenorio u 53. minutu i Dejan Stefanović u 69. minutu, kome je to bio drugi žuti zbog protesta odmah nakon primljenog gola koji je i rešio ovaj meč.

Kad nevolje krenu, nižu se kao domine...