Minaković sudi Estoncima i Bugarima
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Vreme čitanja: 2min | sub. 14.11.26. | 16:25
Srpski arbitri delegirani za okršaj u Talinu 16. novembra u okviru poslednjeg kola C divizije Lige nacija
Posle ponižavajućeg poraza od Islanda u Plovdivu Bugarska je definitivno ostala bez šanse da se plasira u B diviziju Lige nacija. Meč poslednjeg kola 16. novembra u Talinu neće joj ništa značiti, ali zato bi Estoncima mogao da donese direktnu promociju ako trijumfuju, a uz to Luksemburg zaustavi Island. Tako da taj meč neće proći bez takmičarskog naboja.
Na toj utakmici na terenu će se naći srpska ekipa sudija, predvođena Nenadom Minakovićem. UEFA je delegirala našu šestorku za taj susret, a kraj aut linija će stajati Nikola Borović i Boško Božović.
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Za četvrtog sudiju odabran je Novak Simović, dok će se Momčilo Marković i Pavle Tomić naći u VAR sobi.
Ponedeljak, 18.00: (2,10) Estonija (3,10) Bugarska (3,80)
Minakoviću će ovo biti drugi angažman ove sezone u Ligi nacija, pošto je u septembru delio pravdu na meču Škotske i Švajcarske (0:3). Uz to, 37-godišnji Novosađanin je bio sa pištaljkom i na po jednom meču u Ligi šampiona (Štutgart – Viking), Ligi Evrope (Šturm – Olimpik Marselj) i Ligi konferencije (Univerzitatea Krajova – KuPS), a takođe je bio i glavni arbitar na večitom derbiju 6. septebra.
Na tom duelu na stadionu “Rajko Mitić” je zasad Minaković bio najaktivniji. Pokazao je čak 10 žutih kartona, te dva crvena klupi Partizana, a uz to je dosudio jedan jedanaesterac za Crvenu zvezdu.
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