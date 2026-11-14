Minaković sudi Estoncima i Bugarima

Posle ponižavajućeg poraza od Islanda u Plovdivu Bugarska je definitivno ostala bez šanse da se plasira u B diviziju Lige nacija. Meč poslednjeg kola 16. novembra u Talinu neće joj ništa značiti, ali zato bi Estoncima mogao da donese direktnu promociju ako trijumfuju, a uz to Luksemburg zaustavi Island. Tako da taj meč neće proći bez takmičarskog naboja.

Na toj utakmici na terenu će se naći srpska ekipa sudija, predvođena Nenadom Minakovićem. UEFA je delegirala našu šestorku za taj susret, a kraj aut linija će stajati Nikola Borović i Boško Božović.